新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵

2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。

小笠原欣幸28日於臉書表示，隨著明年11月九合一選舉的臨近，各縣市的潛在候選人都在加緊台面上下的較量。雖然競選活動通常在春節後才開始，但此次民進黨卻提前布局候選人。這很可能是因為民進黨在2022年選舉中提名比較晚遭遇慘敗有關。

小笠原欣幸指出，這幾個月民調機構陸續發布了各縣市的不同的民調，但最近一份關於新竹縣支持率的民調引起了我的注意。許多人認為新竹縣是國民黨的鐵票區，並預計明年也國民黨將贏得選舉。現任縣長楊文科兩屆八年任期屆滿，目前國民黨内有三位人士角逐其繼任者：副縣長（前縣議會議長）陳見賢、縣第一選區立法委員徐欣瑩和縣第二選區立法委員林思銘。民進黨方面，竹北市長鄭朝方被認為參選。

小笠原欣幸表示，這項由《中國時報》旗下艾普羅行銷市場研究股份有限公司進行的民調，公佈了三位國民黨潛在候選人與他們的假想對手——民進黨鄭朝方的支持率對比。結果顯示，鄭朝方的支持率高於三位國民黨人士。在國民黨人士中，徐欣瑩支持率最高，與鄭朝方相差2.9個百分點；林思銘位居第二，與鄭朝方相差12.2個百分點；陳見賢排名第三，與鄭朝方相差18.5個百分點。

小笠原欣幸提到，該調查還詢問了縣民對賴清德總統和楊文科縣長的滿意度。結果顯示，38.4%的受訪者對賴清德表示滿意，49.6%表示不滿意；58.8%的受訪者對楊文科表示滿意，32.6%表示不滿意。這些數據清楚地表明，國民黨在新竹縣的優勢地位依然沒有改變。

小笠原欣幸分析，鄭朝方在此次民調中領先（或表現比預期的好）可能得益於新竹科學園區的外溢效應，包括竹北市的人口快速增長，以及半導體IT行業的工程師等新住民，期待對新竹縣傳統地方政治結構發生變化。然而，由於這是明年縣長選舉的首次民調，未來的支持率尚不明朗，因此無需過度解讀。

小笠原欣幸表示，從賴清德和楊文科的滿意度可以看出來，國民黨在新竹縣的基本盤相當穩固。鄭朝方的勝算在於盡可能淡化民進黨的色彩，避免政黨對決，並突顯他在竹北市地方治理方面的成績。

至於另外3位國民黨人士，小笠原欣幸認為，避免選民感到厭倦至關重要，因為自2001年以來，已有三位國民黨縣長執政長達25年。在維持政策連續性和穩定性的大框架下，既要符合既有的政治結構的利益關係，又要回應新居民對變化的期待，同時要回歸於政黨對決，這或許是國民黨候選人獲勝的關鍵。

面對民調結果領先，未來是否接受黨內徵召出戰新竹縣長？鄭朝方一度顯得為難，笑著說：「這問題好難喔！」接著表示目前還是會先把市長工作做好，最近有蠻多民調，「我想民調只是一時的，不管是什麼樣的結果，我覺得應該要讓人民有感受比較重要，就是把事情做好，我們也不是靠數字決定要做什麼事」。

註：此民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查的地區與對象以設籍在新竹縣，年滿20歲以上的選民為調查對象，調查日期為2025年11月20至22日，時間則為晚班18：00至21：30。共完成1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差±3.0個百分點。

