新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選

徐欣瑩正式表態爭取國民黨新竹縣長提名。（資料畫面）

國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。

根據艾普羅行銷市場研究公司26日公布的最新民調，顯示藍營在新竹縣整體落後，立委徐欣瑩今（27日）正式表態參選，強調「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴！」她坦言，民調結果應讓國民黨警惕，必須更努力爭取民眾支持和認同，並宣示：「我們義無反顧，全力以赴，我們要為新竹贏得勝利。」徐欣瑩也表明會靜待黨中央「公平公正公開的初選機制」。

同為有意願者，立委林思銘則認為，若黨內協調不成，絕對會舉辦初選，並傾向用全民調方式選出最強候選人，國民黨預計將在12月初公布提名規則。

至於隔壁的新竹市，目前普遍被視為藍白合最有共識的地區，由現任民眾黨籍市長高虹安尋求連任，不過，其助理費案將於12月16日進行二審宣判，儘管不影響參選資格，但外界評估若結果不利，可能影響她的連任意願，因此藍營目前對新竹市選情仍處於靜觀其變的狀態。前民眾黨立委蔡壁如曾公開喊話，新竹市是民眾黨執政且支持度最高的地方，「民眾黨要定了」，但也坦言若2026年若過於堅持搞民調，民眾黨「一席都沒有沒得讓」，為藍白合的走向增添變數。





