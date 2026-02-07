新竹縣長民調！ 三腳督徐欣瑩仍領先

（圖／翻攝自徐欣瑩臉書）





美麗島電子報6日晚間公布新竹縣長國民黨黨內初選最新民調，再度納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督選項，民調顯示三腳督徐欣瑩支持度以32.3%，領先鄭朝方27.3%，至於陳見賢則是16.5%屈居第三。而這項民調數據，與日前的公信力民調公司的數據接近，不論黨內還是三腳督，徐欣瑩都是3人中支持度最高者。

美麗島電子報6日晚間新出爐的民調，與一週前公信力民調公司的數據較接近，也是納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督，3人當中徐欣瑩支持度32.3%仍高居第一，鄭朝方以27.3%，落後5個百分點屈居第二，陳見賢支持度是16.5%，落後徐欣瑩將近一倍，排名殿後。在年輕族群方面，徐欣瑩獲得40.4%,鄭朝29.9%，陳見賢只有1.2%。國民黨員中，徐欣瑩也以51.6%領先陳見賢的31.4%。至於藍白合部分，民眾黨支持者還是大多數支持徐欣瑩。

廣告 廣告

國民黨新竹縣長黨內初選，陳見賢和徐欣瑩6日都派人前往領表。藍營全台各縣市長初選，唯有新竹縣是採民調和黨員投票七三制。徐欣瑩多次向黨中央抗議初選不公，也檢舉國民黨新竹縣黨部成陳見賢競選總部，黨部志工打電話懇求支持陳見賢的錄音，黨部成為陳見賢文宣品工作站等資料，但黨中央並不理會，黨主席鄭麗文仍堅持依黨綱採七三制。

美麗島電子報民調顯示三腳督徐欣瑩支持度領先鄭朝方。

更多新聞推薦

● 寒流南下愈晚愈冷 北台低溫下探8度