新竹縣長民調「鄭朝方領先藍營3選將」 小笠原欣幸曝勝選關鍵

隨著明年11月九合一選舉的臨近，各縣市的潛在候選人都在加緊台面上下的較量。艾普羅行銷市場研究股份有限公司公布最新民調，顯示民進黨竹北市長鄭朝方在與三位藍營可能參選人比較時均暫居領先。日本學者小笠原欣幸今（11/28）分析，此結果與新竹科學園區帶來的新人口外溢效應有關，但從縣長楊文科滿意度可見，國民黨在當地的基本盤依然穩固。

此次民調由《中國時報》旗下艾普羅行銷市場研究公司進行，比較鄭朝方與國民黨三位潛在參選人支持度，顯示徐欣瑩vs鄭朝方差距2.9個百分點（鄭領先）；林思銘vs鄭朝方：差距12.2個百分點（鄭領先）；陳見賢vs鄭朝方差距18.5 個百分點（鄭領先）。

小笠原欣幸指出，許多人認為新竹縣是國民黨的鐵票區，並預計明年也國民黨將贏得選舉，但這份民調是明年選戰的「首份對比數據」，顯示鄭朝方在新竹科學園區外溢效應下獲得新移入人口支持，尤其是竹科工程師族群。

調查同時詢問民眾對中央與地方首長的滿意度，賴清德總統滿意38.4%、不滿意49.6%；縣長楊文科滿意58.8%、不滿意32.6%。小笠原欣幸指出，楊文科的高滿意度顯示新竹縣「國民黨在新竹縣的基本盤相當穩固」，因此這份民調雖讓鄭朝方領先，但不能視為板上釘釘。

小笠原欣幸認為，鄭朝方可能受惠於竹北人口快速成長、竹科與半導體IT業工程師移居帶來的新選民結構、新居民期待改變傳統地方政治模式。但他也提醒，因本次為明年縣長選舉的首份民調，支持度仍可能變化，因此無須過度解讀。

小笠原欣幸說，鄭朝方的勝算建立在避免政黨對決，降低民進黨標籤負面效應；強調竹北市治理成果，吸引新居民與專業族群支持。

小笠原欣幸指出，國民黨目前可能參選的3名人選為新竹副縣長、前議長陳見賢，第一選區立委 徐欣瑩以及第二選區立委林思銘

小笠原欣幸指出，國民黨若要守住這塊被視為「鐵票區」的縣市，關鍵在於不讓選民「對藍營 25年執政感到厭倦」，在既有政治結構維持利益平衡，並回應新居民期待的變化，重新凝聚政黨對決下的支持者。

此次調查以設籍於新竹縣、滿20歲選民為對象，調查日期為114年11月20～22日18:00～21:30，樣本數1070份；抽樣誤差95%，信心水準下±3%，使用CATI電腦輔助電話訪問，以中華電信資料庫末兩碼隨機抽樣，以SPSS做統計分析與卡方檢定。

