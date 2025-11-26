即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會持續布局2026年地方選舉，而新竹縣長人選部分，民進黨新竹縣主委兼竹北市長鄭朝方則被點名出戰；至於國民黨人選方面，則包含藍委徐欣瑩、林思銘，以及已表態明（27）日早上就會宣布參選的國民黨新竹縣副縣長、縣黨部主委陳見賢。不過，根據今（26）日一份署名為「新竹縣縣長選情調查報告｣顯示，鄭朝方的支持度皆贏過3人，且與林思銘、陳見賢的差距皆超過1成。

若是徐欣瑩、陳見賢、林思銘分別與鄭朝方在新竹縣長對決，民調顯示，3位候選人的支持度皆低於民進黨鄭朝方，其中，徐欣瑩與鄭朝方的支持度差距僅 2.9 個百分點（鄭朝方36.8、徐欣瑩33.9），在抽樣誤差範圍內，其餘兩位國民黨候選人與鄭朝方的支持度差距皆超過 1 成（鄭朝方42.5、陳見賢24.0；鄭朝方40.8、林思銘28.6）。

另，若是國民黨內互比，調查結果顯示，徐欣瑩以30.2％的支持度排名第一、林思銘以 16.3％排名第二、陳見賢以12.9％排名三。除了有回答支持對象者之外，0.6％ 表示都支持、19.0％都不支持、20.9％表示不知道、無意見或拒答。

本次民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查的地區與對象以設籍在新竹縣，年滿20歲以上的選民為調查對象，調查日期為2025年11月20至22日，時間則為晚班18：00至21：30。

至於，調查實施方式採用電腦輔助電話訪問系統（CATI），結合訪員、電話系統及電腦網路的方式進行調查。調查以中華電信資料庫進行抽樣，採末2碼隨機方式抽出電話號碼，有效樣本與抽樣誤差 本次調查共完成1,070 份有效樣本。在95%的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0%內。









原文出處：快新聞／新竹縣長綠營有望！民調指鄭朝方對決藍營3人皆勝 數據全曝光了

