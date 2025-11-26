新竹縣長藍營內參民調出爐！徐欣瑩支持度大贏陳見賢、林思銘

2026地方選舉即將來臨，新竹縣長選舉部分，綠營以竹北市長鄭朝方呼聲較高，藍營目前則有新竹縣副縣長陳見賢、立委林思銘、徐欣瑩表達參選意願，根據新竹縣一份藍營的內參民調，徐欣瑩在藍營3位人選中支持度最高。

徐欣瑩資料照。（圖／中天新聞）

調查首先詢問新竹縣民，對總統賴清德的施政表現滿不滿意？結果有38.4%民眾表示滿意（非常滿意10.0%、還算滿意28.4%），49.6%民眾表示不滿意（非常不滿意25.4%、不太滿意24.1%），另外有12.1%表示不知道、無意見或拒答。交叉分析顯示，幾乎所有分層都是不滿意度高於滿意度，僅少數分層例外，滿意度高於不滿意度且差距超過6個百分點的包括寶山鄉民、70歲以上、小學以下學歷、泛綠支持者。

調查再詢問對現任新竹縣長楊文科的施政表現滿不滿意？結果有58.8%的民眾表示滿意（非常滿意9.1%、還算滿意49.7%），32.6%的民眾表示不滿意（非常不滿意9.1%、不太滿意23.4%），另有8.6%表示不知道、無意見或拒答。交叉分析顯示，除了泛綠支持者是滿意與不滿意比例相近（滿意48.3%、不滿意48.5%），其他分層都是滿意度較高。

調查再詢問，國民黨的徐欣瑩、陳見賢、林思銘3位人選，分別與民進黨的鄭朝方競選新竹縣長，您會投票支持哪一位來做縣長？結果顯示，3位候選人的支持度皆低於民進黨鄭朝方，其中徐欣瑩與鄭朝方的支持度差距僅2.9個百分點，在抽樣誤差範圍內，其餘兩位國民黨候選人與鄭朝方的支持度差距皆超過1成。

林思銘資料照。（圖／中天新聞）

民調顯示，如果是徐欣瑩對決鄭朝方，徐欣瑩支持度33.9%，鄭朝方支持度36.8%，8.7%都不支持，19.5%無反應。如果是陳見賢對決鄭朝方，陳見賢支持度24%，鄭朝方支持度42.5%，10.3%都不支持，22.9%無反應。如果是林思銘對決鄭朝方，林思銘支持度28.6%，鄭朝方支持度40.8%，8.9%都不支持，21%無反應。

調查再詢問，在徐欣瑩、陳見賢、林思銘3人當中，請問您會投票支持哪一位來做新竹縣長？結果顯示，徐欣瑩以30.2%的支持度排名第一，林思銘以16.3%排名第二，陳見賢以12.9%排名三，另外0.6%表示都支持，19.0%都不支持，20.9%表示不知道、無意見或拒答。交叉分析顯示，大部份分層都是以支持徐欣瑩的比例較高，部份例外的情形是支持林思銘比例較高的分層包括：竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、立委2選區。

陳見賢資料照。（圖／中天新聞）

這份調查是由艾普羅行銷市場研究股份有限公司。調查對象為設籍在新竹縣，年滿20歲以上的選民。調查日期與時間為民國114年11月20日至22日的晚間18:00至21:30。調查實施方式採用電腦輔助電話訪問系統(CATI)，結合訪員、電話系統及電腦網路的方式進行調查，以中華電信資料庫進行抽樣，採末2碼隨機方式抽出電話號碼。本次調查共完成1070份有效樣本，在95%的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0%內。

