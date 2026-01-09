新竹縣長藍營內戰白熱化！藍委集結力挺 徐欣瑩：能為國民黨守下新竹縣

立委徐欣瑩今（9日）在立法院舉行宣誓參選記者會，強調自己「能夠贏、能為國民黨守下新竹縣」。（翻攝自徐欣瑩臉書）

2026年地方縣市首長選戰展開，各黨紛紛推派人選，新竹縣長部分，國民黨徐欣瑩、副縣長陳見賢表態爭取黨內提名。對此，立委徐欣瑩今（9日）在立法院舉行宣誓參選記者會，強調自己「能夠贏、能為國民黨守下新竹縣」。

立委徐欣瑩今早在立法院召開「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，表示非常感謝在自己遭到不實抹黑的當下，還有這麼多立委同仁們願意挺身而出支持她，並強調若她能夠當選縣長，未來一定能在立法院得到最多的支持，獲得最多的經費回饋給地方。

廣告 廣告

徐欣瑩認為對手一直都不在黨內，而是民進黨，並重申「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式。「她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹藍天」。

另外，國民黨立院黨團書記長羅智強也表示，徐新瑩除了在國會問政相當專業，且學經歷也是首屈一指，25歲就拿到NASA博士全額獎學金，更是全台灣第一位衛星測量女博士，相信理工背景跟專業能力，放在新竹縣科技重鎮，最合適的縣長領導人選，且新竹縣需要一個真的專業、科技背景深厚的縣長來領導。

更多鏡週刊報導

「1500無套」俗擱大碗！基隆鐵路街超頂辣妹賣淫遭逮 警察驗身當場也懵了

一夫多妻男攜「妻、養女設局偷拍性愛片」 海撈1100萬百女受害！砲友得知真相傻眼

《蔣中正日記》詳載早洩、染性病！情欲自白曝光 台大歷史系生解密為他喊冤掀熱議