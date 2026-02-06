新竹縣長藍營初選白熱化 徐欣瑩已派人領表爭提名

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨新竹縣長初選之爭，今（6）日是領表最後一日，新竹縣副縣長陳見賢今天已委由發言人田芮熙代為領表及協助相關作業，而國民黨立委徐欣瑩，稍早也已派人出面代為領表，將投入新竹縣長黨內初選。

徐欣瑩。（圖／資料照，徐欣瑩臉書）

藍營新竹縣長選戰，黨內打得火熱，陳見賢、徐欣瑩經過2次協調皆未果，國民黨2日已公告，將採黨員投票3成、民調7成的「三七制」初選，但徐欣瑩日前表態，稱若黨中央執意與民意對作，將不再受限於不公體制，直接訴諸縣民、參選到底，外界因此揣測其可能脫黨參選。

而今天是國民黨新竹縣領表最後一天，稍早陳見賢已委由發言人田芮熙代為領表，至於徐欣瑩，也在下午已派員代為領表。



