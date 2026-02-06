新竹縣長選情大逆轉！陳見賢民調超車徐欣瑩 兩人回應了

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

新竹縣長選戰「藍營內風暴」越演越烈，有意角逐的國民黨立委徐欣瑩和黨中央因初選辦法僵持不下，與新竹縣副縣長陳見賢之間的「賢瑩之爭」浮上檯面。《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新「2026新竹縣長初選民調」，陳見賢由原本稍居落後的局勢「逆轉勝」，以50.3%支持度大幅領先竹北市長鄭朝方的31.1%，徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方的35.9%。黨內互比部分，陳見賢同樣以41.8%的支持度勝過徐欣瑩的33.8%，是陳見賢首次在全民調中逆轉勝。

《鋒燦傳媒》今日公布首波「2026新竹縣長初選民調」，陳見賢（中）以50.3%支持度大幅領先竹北市長鄭朝方（右）的31.1%，徐欣瑩（左）則僅以43.8%險勝鄭朝方的35.9%。（圖／翻攝徐欣瑩、陳見賢、鄭朝方臉書）

對此，陳見賢強調，民調數據僅供參考，面對目前的領先態勢，他只深感責任重大。對於每一份託付，他都心存感激，誠摯感謝新竹縣民的肯定與信任。他認為，縣政推動從來沒有捷徑，唯有秉持「一步一腳印」的精神，才能將交通、產業與智慧教育等施政藍圖，逐一轉化為具體成果。以穩定、務實的治理回應大眾期待，才是真正對得起這份信任。未來每一天，他都將持續專注於政策溝通與公共討論，腳踏實地推動各項建設，團結各界力量，讓新竹縣穩健向前。

徐欣瑩團隊則回應，抱持平常心看待，也對陳見賢展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，誠摯呼籲陳見賢應順應民意、接受民意，同意「全民調」的初選機制，讓新竹縣民能直接參與、公開檢驗，這不僅是展現高度，更能為國民黨在新竹縣選情注入最強的團結能量。

徐欣瑩也指出，近期同時接獲許多民眾反映，接到某民調電話時題目有嚴重誤導，包含先提示了「知不知道徐欣瑩曾是民國黨」等等引導式提問，企圖混淆視聽、干擾判斷，期待選舉能夠帶來的是公平公正的過程，才能真正為新竹縣帶向陽光政治。

鄭朝方對於民調沒有回應。

