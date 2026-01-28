新竹縣長選戰最新民調出爐！陳見賢支持度逆勢成長 地方人士預估「有黃金交叉爆發力」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

2026地方大選腳步接近，新竹縣長選戰也越戰越熱，現任新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩正爭取代表國民黨參選縣長，民進黨則以現任竹北市長鄭朝方呼聲最高。根據公信力民調今（28）日公布的最新調查結果顯示，陳見賢的民調支持度逆勢成長、急起直追，與徐欣瑩已進入誤差範圍，且地方人士預估有黃金交叉的爆發力。

根據公信力民調今（28）日公布的最新調查結果顯示，陳見賢的民調支持度逆勢成長、急起直追，與徐欣瑩已進入誤差範圍，且地方人士預估有黃金交叉的爆發力。（圖／陳見賢臉書）

根據公信力民調最新數據，徐欣瑩支持度為39.3%，高於鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；若改由國民黨另一人選陳見賢對決鄭朝方，則以33.5%比36.1%微幅落後，已經進入誤差範圍內。

廣告 廣告

地方人士指出，陳見賢的支持度呈現逐步升高的態勢，從最早的艾普羅民調24.0%，美麗島33.3%，到今日公信力民調的33.5%，近期遭受一系列抹黑風暴，不但沒有降低，反而依舊呈現上升趨勢，顯示有心人士發起的攻擊並沒有起到作用，深入分析原因可能為陳見賢長期深耕新竹縣基層，憑藉擔任副縣長期間累積的紮實政績與高度執行力，成功留住了選民，負面攻擊更激起支持者凝聚力。

陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，陳見賢宣布參選兩個月來，被抹黑、打壓的最嚴重，但民調支持度保持成長趨勢，在此非常感謝各界的支持，感謝鄉親的愛與陪伴。我們接下來會繼續努力，勤走基層，傾聽民眾心聲，團結拚勝選。

另有藍營人士分析指出，陳見賢身為現任副縣長，擁有極高的「在地化」優勢，在徐欣瑩、鄭朝方等強敵環伺下，陳見賢能穩住陣腳並向上突破，顯示其基層組織力已轉化為實質的支持度，隨著選戰進入下半場，與鄭朝方之間的差距已經從12月的18%左右，快速縮小到2.6%，在政壇上實屬少見，預料在農曆年後與鄭朝方將呈現民調「黃金交叉」。

公信力民調於1月24日至26日進行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1,074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權。

更多FTNN新聞網報導

鄉民監察院／徐欣瑩直指新竹縣長初選「不公正」不做全民調 陳見賢陣營發言人：這就是依黨規、協調結果來執行

藍營新竹縣長選戰將採「73制」初選 陳見賢自薦「已輔佐楊文科7年」能即刻上手、延續縣政穩定

前民國黨主席教鄭麗文怎麼做國民黨主席！徐欣瑩堅持全民調 轟黨中央「民進黨可以，難道國民黨不行？」

