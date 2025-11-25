新竹縣長選戰熱鬧開打了！陳見賢、林思銘相繼表態 徐欣瑩也不排除

國民黨新竹縣立委林思銘25日正式表態有意參加黨內初選，爭取新竹縣長提名。此舉使新竹縣長選戰提前引爆，繼國民黨新竹縣副縣長陳見賢將於27日宣布參選後，藍營內部競爭態勢日趨明朗，同黨立委徐欣瑩也不排除參選，雖然黨內競爭白熱化，但也顯示藍營在竹縣的優勢。

林思銘表示，誠摯感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待他都銘記在心。他確認有意願參加黨內初選，認為基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局。

「現在我最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。」林思銘強調，國民黨要在2026年贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。他具體指出：「初選辦法出來後，我支持以『全民調』選出最適任的候選人。國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。」

林思銘進一步闡述，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他認為自己在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

林思銘最後重申：「待初選機制公布後，我會正式對外說明我的決定。在此之前，我會全力以赴，把立委工作做到最好，這是我對鄉親最真誠的承諾。」

陳見賢。（資料照）

相較之下，國民黨新竹縣副縣長、縣黨部主委陳見賢日前透露，將於27日正式宣布參選下屆新竹縣長，近期已加強社群經營並成立媒體群組，參選態勢相當明朗。陳見賢日前受訪表示，早在7年前就萌生參選縣長的念頭，但當時身體狀況不允許，所以全力支持現任縣長楊文科。他感謝楊文科給予副縣長的機會，讓自己累積足夠的縣政經驗，也更掌握每個鄉鎮的差異與需求。

徐欣瑩。（資料照）

另一位國民黨立委徐欣瑩則說，她長期聽見廣大民眾熱烈勸進參加黨內初選，因此不排除爭取參選下屆縣長，將靜待黨中央公平公正公開的初選機制後再做決定。

在民進黨方面，竹北市長鄭朝方展現企圖心，他表示，目前最重要的事情是把竹北市治理好，但會全力配合黨中央決策向鄉親推薦最適合的縣長候選人。時代力量黨主席王婉諭也積極走訪新竹縣基層，也被視為下屆新竹縣長的熱門人選之一。

