新竹縣長選戰若三腳督 吳子嘉：她民調都是第一名

根據《美麗島電子報》1月5日公布的「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，如果國民黨由徐欣瑩對決民進黨鄭朝方，徐欣瑩支持度為37.2%，鄭朝方為35.1%；若由陳見賢對決鄭朝方，鄭朝方支持度為38.3%、陳見賢為33.3%。媒體人吳子嘉認為，如果三腳督局面，徐欣瑩的民調都是第一名。

吳子嘉1日在《下班瀚你聊》節目中表示，陳見賢跟鄭朝方差距不大，因為就表示他黨的力量很大，代表這個黨旗拿出來在新竹縣有用，徐欣瑩也是一樣，她是代表國民黨。

吳子嘉接著表示，如果三腳督，第一名都是徐欣瑩，然後鄭朝方第二。以徐欣瑩的民調，別的民調公司也是一樣，都是第一名。

該民調由《美麗島電子報》調查，時間為2025年12月30至2026年1月2日，調查範圍新竹縣，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。其中樣本規模成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

