新竹縣長選戰藍營「3搶1」底定 徐欣瑩表態：義不容辭、全力以赴

國民黨立委徐欣瑩今也表示，新竹縣若需要她，當然義不容辭、全力以赴；針對縣長民調由民進黨籍竹北市長鄭朝方領先，她也表示「要特別警惕」。（圖／李奇叡攝）

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今（27日）正式宣布投入縣長選戰，國民黨立委林思銘日前也表態有意願。國民黨立委徐欣瑩今也表示，新竹縣若需要她，當然義不容辭、全力以赴；針對縣長民調由民進黨籍竹北市長鄭朝方領先，她也表示「要特別警惕」。

國民黨立院黨團今宴請國民黨祕書長兼副主席李乾龍，徐欣瑩也是出席立委之一，她受訪時被問及新竹縣長民調鄭朝方領先一事，表示「我看到的時候也很驚訝」，並說這份民調顯示出國民黨應該要特別警惕，也應該更努力地爭取民眾支持和認同。

徐欣瑩說，新竹縣是一個偉大的城市，新竹縣如果需要她，那她當然義不容辭，全力以赴。也希望能夠爭取到民眾的認同和支持，「我們義無反顧，全力以赴，我們要為新竹贏得勝利」。

媒體詢問，後續黨中央協調，是否希望採取民調方式？徐欣瑩說，國民黨主席鄭麗文曾說要把國民黨帶入新秩序，同時也說2026年要為各縣市推出最強候選人，選出民意支持度最高、最強的候選人，以取得最後勝利，有信心黨內一定會找出最佳候選人。

徐欣瑩說，她希望在新竹縣初選能選出民意支持度最高的人，能夠為國民黨贏得勝利，尤其國民黨在新竹縣處境真的不能掉以輕心，尤其鄭朝方的實力新竹在地都清楚，在地都了解竹北這3年有很多變化。



