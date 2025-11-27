新竹縣長選戰陳見賢宣布參選 民調鄭朝方領先

政治中心／綜合報導

2026年新竹縣長選戰提前升溫，國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天正式宣布參選，不過先前表態有意角逐的包含現任立委徐欣瑩及林思銘，藍營呈現三搶一局面，不過根據一份最新民調，民進黨熱門人選鄭朝方無論對上誰，民調都居於領先。

國民黨新竹縣議會成員：「見證竹縣，賢接未來。」

率領新竹縣正副議會議長，及多名藍營議員到場力挺，現任新竹縣副縣長陳見賢，正式宣布將投入明年新竹縣長選戰。

新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」

說要繼續打拼，但恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。





備戰2026新竹縣選戰！ 副縣長陳見賢宣布參選

各黨有意角逐新竹縣長選將。（圖／民視新聞）





新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」

立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」

作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。





備戰2026新竹縣選戰！ 副縣長陳見賢宣布參選

民進黨竹北市長鄭朝方和國民黨立委徐欣瑩角逐民調差距較小。（圖／民視新聞）





竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」

立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持。」

隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。

