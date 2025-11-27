新竹縣長選戰陳見賢宣布參選 民調鄭朝方領先
政治中心／綜合報導
2026年新竹縣長選戰提前升溫，國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天正式宣布參選，不過先前表態有意角逐的包含現任立委徐欣瑩及林思銘，藍營呈現三搶一局面，不過根據一份最新民調，民進黨熱門人選鄭朝方無論對上誰，民調都居於領先。
國民黨新竹縣議會成員：「見證竹縣，賢接未來。」
率領新竹縣正副議會議長，及多名藍營議員到場力挺，現任新竹縣副縣長陳見賢，正式宣布將投入明年新竹縣長選戰。
新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」
說要繼續打拼，但恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。
各黨有意角逐新竹縣長選將。（圖／民視新聞）
新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」
立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」
作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。
民進黨竹北市長鄭朝方和國民黨立委徐欣瑩角逐民調差距較小。（圖／民視新聞）
竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」
立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持。」
隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。
更多民視新聞報導
凌濤開嗆陳智菡「許甫沒吭聲」！她怒了：老婆被罵怎不幫討公道？
林佳龍喊「日台理念相近」！國台辦竟稱背叛民族 外交部強烈回擊了
「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 林楚茵一劍封喉
其他人也在看
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 小時前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 13 小時前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過
即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。民視 ・ 2 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 6 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 20 小時前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 天前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 1 小時前
誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長的人選，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部繳交參選意願書，而外界也點名綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君參戰，甚至社民黨台北市議員苗博雅也列入熱門人選。對此，同黨籍台北市議員林延鳳今（27）日則強調，選對會不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢。針對民進黨台北市長候選人人選，林延鳳今日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選；更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗現任台北市長蔣萬安能力真正的開始。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）同時，林延鳳強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。原文出處：快新聞／誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光 更多民視新聞報導蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤「宏福苑」惡火奪44命 邱議瑩為香港祈福：盼災情不再擴大史上最慘！「宏福苑」大火奪44命 賴清德致哀：一起為香港祈福民視影音 ・ 1 小時前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 19 小時前
北市長人選難產？傳綠高層徵詢 名嘴爆聽到「他」就跳過？
論壇中心／董思旻報導有意參選台北市長選舉的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今天曝光民進黨台北市長互比式民調，五位潛在參選人中，綠委王世堅領先第一，吳怡農位居第二名，但他表示自己最有底氣突破綠營基本盤，喊話台北市艱困選區，提名不能像過去憑感覺。面對台北市長選舉，民進黨目前僅吳怡農積極爭取，而黨內民調穩居第一的王世堅，則表態沒有意願，反而推薦行政院副院長鄭麗君。對此，資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中爆料，民進黨高層有對外徵詢意見，選對會也有提到「鄭麗君」，但問題卡在關稅談判進行中，且本人似乎無意要選，另外有人推薦疾管署長「羅一鈞」，又傳出先前要將他列為不分區立委時，遭到對方強烈拒絕，恐怕對市長選舉更沒興趣。關鍵在於，當高層聽到「王世堅」的名字時，反應卻是直接略過，邱明玉表示，除了王世堅沒意願外，可能高層對他的表現也有顧慮，目前台北市這局來說還是難產。原文出處：台北市長人選難產？傳綠高層各方徵詢 邱明玉：聽到「王世堅」直接略過？ 更多民視新聞報導民調居冠「挑戰蔣萬安」？王世堅震撼表態了：「她」才是最強人選真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回民調出爐支持度第一 王世堅「不會爭取、也不奢望」：一日市長就夠了民視影音 ・ 7 小時前
北京2027目標武統台灣，賴清德：1.25兆打造台灣之盾「明年國防預算超過GDP 3%」，演說全文一次看
總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。 賴清德上午召開記者會指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅。 賴清德指出將會強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅。 按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%。 賴清德進一步說，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統。 對於史上最高國防預算，賴清德呼籲在野黨，或許朝野藍綠各有不同立場和期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。今周刊 ・ 8 小時前
美華府2國民兵遭槍擊 白宮緊急封鎖、戒備森嚴 川普震怒加派500士兵進駐
美國2名國民兵11月26日在白宮附近遭到槍擊，震驚首都圈，白宮當下立刻進入封鎖狀態，多層級執法單位迅速進駐。現場畫面顯示，大量警車包圍周邊地區，拉起封鎖線，直升機也即刻抵達，警報聲不絕於耳。嫌犯經查是29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），在對峙中受傷，已經被捕，事件朝恐怖攻擊方向調查。戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強硬回擊，表示槍擊距離白宮僅「幾步之遙」，不能容忍，政府絕不退縮，總統川普震怒並決定加派500名國民兵進駐。事發時總統川普人在佛羅里達，準備過感恩節；副總統范斯則在肯塔基州。官員表示，拉坎瓦爾是2021年經由特別簽證計畫入境美國，這個計畫的對象主要協助美軍、受到塔利班威脅的人，但之後他逾期未離境，已屬非法滯留。警方稱槍手從街角出現，「伏擊」國民兵，接著雙方展開交火，中槍士兵已送院治療，傷勢危急。川普8月起在華盛頓特區部署國民兵，稱將「重建法治、秩序與公共安全」，還將特區警察局由聯邦直接管轄，引發民主黨與部分民眾不滿，根據美國司法部數據，2024年華府的暴力犯罪率降至30年來最低。經過此事件，將使在當地的國民兵從2200名再度擴編。Yahoo奇摩（國際通） ・ 11 分鐘前