新竹縣長選戰震撼彈！國民黨3搶1大亂鬥 「他」決定不參加初選
即時中心／高睿鴻報導
隨著時間越來越靠近明（2026）年縣市長大選，各黨有意角逐大位的人選，也開始逐漸浮上檯面；其中，國民黨籍新竹縣長楊文科因任期屆滿，黨內已有多方勢力摩拳擦掌、有意接棒，立委林思銘、徐欣瑩、副縣長陳見賢等人，之前都曾表態想角逐。但今（30）天傳出最新消息，經藍營副主席李乾龍親赴新竹縣長官邸協調，林思銘願退出初選；因此，目前主要僅剩徐欣瑩及陳見賢競爭。對此，楊文科也公開向林思銘表達感謝。
楊文科解釋，今天邀集了想爭取藍營提名的陳見賢、林思銘、徐欣瑩等人，一起討論及交換意見，大家都有共識，要為新竹縣團結一致；他接著說，很感謝林思銘委員決定讓賢，不參與此次黨內的提名參選，所以現在剩兩位同志繼續協調。楊文科強調，今天邀集眾人的目的，主要只是交換意見，而非定生死；更非為了選邊站，而是為選舉勝利鋪路。
他還特別感謝議長張鎮榮、新竹縣前縣長邱鏡淳等人，幫忙完整地說名新竹縣的當前局勢，讓兩位有意參選的黨內同志，可充分了解情況；也感謝李乾龍及黨副祕書長李哲華，清楚說明黨內提名機制。楊文科樂觀地表示，如今大家都已有共識，未來應該會越來越樂觀，也皆清楚相關機制。他宣稱，透過黨內機制及大家合力協調，相信一定能推出可勝選的人，而新竹縣也會很團結。
新竹縣長楊文科。（圖／民視新聞）
陳見賢則表示，誠摯感謝林思銘長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感。「能在重要關頭選擇站在第一線，為地方、為制度、為國家承擔責任，這正是人民所期待的政治風範」，他說。陳見賢又稱，展望未來，無論是《財政收支劃分法》修法、中央預算合理分配、或重大建設資源的爭取，都高度仰賴立法委員於國會第一線強力把關；因此，他要再次感謝林，願意替新竹縣、替人民守住國會的重要防線。
徐欣瑩則說，感謝中央黨部關心新竹縣發展，願意親自到地方與大家對話，這是一件值得肯定的事。她宣稱，自己也在會中，向陳見賢、林思銘等人親切問候，期待大家能在良性競爭中，為新竹縣找出最好的未來方向。「在我的心中，始終期待這場協調會，能成為國民黨展現團結、凝聚共識、攜手推動新竹縣繁榮的重要時刻」，徐欣瑩說。
她另也強調，黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上。徐欣瑩更說，贏得新竹縣，才是藍營支持者最希望看到的結果；而自己始終遵守黨內規章制度，且為黨付出、不求回報。對於主席鄭麗文多次公開強調，2026年要挑選「最的候選人」，她深表認同，也始終要求自己成為最適合、最有實力的人選。
原文出處：快新聞／新竹縣長選戰震撼彈！國民黨3搶1大亂鬥 「他」決定不參加初選
