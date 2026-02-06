新竹縣長選戰 美麗島最新民調曝 3人對決這人領先

國民黨2026新竹縣長提名競爭激烈，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩爭取提名；民進黨則以竹北市長鄭朝方呼聲最高。根據《美麗島電子報》6日公布的最新民調，若是3人對決，國民黨徐欣瑩32.3%、民進黨鄭朝方27.3%、國民黨陳見賢16.5%，由徐欣瑩領先。

根據《美麗島電子報》6日公布的新竹縣長最新民調，針對「如果(徐欣瑩、鄭朝方、陳見賢)這3位參選，您可能會投給誰?」進行調查，國民黨徐欣瑩32.3%、民進黨鄭朝方27.3%、國民黨陳見賢16.5% ，徐欣瑩第一。

在年齡方面︰20-29歲年輕族群，徐欣瑩為40.4％，鄭朝方29.9％，陳見賢1.2％。30-39歲，徐欣瑩為22.8％，鄭朝方36.5％，陳見賢17.2％。40-49歲，徐欣瑩為35.4％，鄭朝方30.0％，陳見賢17.5％。

在政黨方面︰鄭朝方得到80.8％民進黨人的支持；徐欣瑩則得到51.6％國民黨人的支持；陳見賢得到31.4％國民黨人的支持。

另外該民調也詢問「以您的印象和判斷來講，以下這幾位(徐欣瑩、鄭朝方、陳見賢)適不適合擔任下一屆新竹縣長？結果顯示，鄭朝方以46.2％領先，徐欣瑩以38.7％排第二，陳見賢以29.5％居第三。未明確回答25.3％。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年2月4日至2月5日。調查範圍設籍在新竹縣、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

