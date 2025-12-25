新竹縣長選戰 藍白合露曙光？陳見賢主動向民眾黨拋橄欖枝

副縣長陳見賢（左）25日於竹北市農會舉辦問政座談會。（陳見賢競選辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣國民黨縣長參選人內戰未歇，副縣長陳見賢積極舉辦問政座談會，25日現身竹北市農會，與鄉親面對面，此次陳見賢陣營邀請民眾黨縣議員林碩彥出席，也被解讀為藍白合起手式。林碩彥表示，此行他以縣議員身分受邀前來座談會，了解陳見賢對新竹縣未來的願景與施政方針。徐欣瑩25日行程則聚焦基層紮根。

民眾黨在大新竹選戰策略基調建立在藍白合之上，此次由陳見賢陣營主動邀請林碩彥參加問政座談會，似是主動拋出橄欖枝表態願鞏固藍白合作根基。陳見賢也指出，新竹縣的團結並非建立在排他之上，而是建立在合作之上，唯有跨黨派、跨世代攜手合作，才能讓地方治理持續向前。

對此林碩彥表示，接獲邀請，禮數上當然必須出席，給予優秀的候選人加油打氣。因民眾黨目前暫未於新竹縣推派縣長參選人，藍白合的氛圍下，他有責任了解其他參選人對新竹縣的願景與未來施政方向，同時也將地方上的聲音帶回黨中央，對於真心肯願意為新竹縣打拚的候選人，他都給予祝福。

陳見賢表示，2026年將是地方治理與政治信任重新整合的重要關鍵，放眼更長遠的未來，2028年更是攸關國家方向的重要時刻。陳見賢強調，藍白合作只是起點，未來也將結合勞動黨、無黨籍及各界公共力量，共同推動地方發展，形成穩定的治理基礎。

國民黨立委徐欣瑩25日行程聚焦基層紮根，上午應邀前往妃雲府太子宮參拜祈福，隨後展開拜會行程及未來縣政治理座談會，傾聽地方需求，凝聚共識，為將來新的縣政治理做出最好的準備。

