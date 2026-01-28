新竹縣長選舉三腳督「她」最強！民調顯示：徐欣瑩最獲藍白陣營支持

【民眾新聞網方健龍新竹報導】根據最新民調顯示，國民黨新竹縣長黨內初選，立委徐欣瑩以43.6%支持度，大幅領先副縣長陳見賢的26%。如果加進綠營可能人選竹北市長鄭朝方三雄鼎立，徐欣瑩還是3人當中最高的，但在三腳督狀況下，徐欣瑩領先鄭朝方不到2個百分點，仍在誤差範圍內。該民調也顯示，徐欣瑩是3人當中，最能獲得民眾黨支持的。換言之，不論對比或是互比，徐欣瑩都最具優勢，如與鄭朝方互比，徐欣瑩甚至領先對手5.5個百分點。

廣告 廣告

公信力民調今（28）日公布最新新竹縣長民調結果，在「徐欣瑩對決鄭朝方」的直接對比中，徐欣瑩支持度達39.3%，明顯高於鄭朝方的33.8%；而陳見賢對比鄭朝方，陳見賢支持度33.5%，落後鄭朝方36.1%，陳見賢微幅落後鄭朝方。

由於目前藍營徐欣瑩和陳見賢互不相讓，這項民調也首次加入藍綠三腳督三強對決的情況，如在「徐欣瑩、陳見賢、鄭朝方」三人競逐情境下，徐欣瑩以32.0%支持度居於首位，鄭朝方為30.7%，陳見賢則僅有17.5%。該數據顯示，徐欣瑩不僅明顯領先陳見賢，更在與鄭朝方的競逐中保有實質優勢，形成其他人選無法取代的選舉結構。

另在「徐欣瑩與陳見賢」的黨內對比中，徐欣瑩支持度高達43.6%，大幅領先陳見賢的26.0%，雙方差距超過17個百分點。民調分析指出，這樣的差距並非短期現象，而是已連續多月維持穩定。

值得注意的是，徐欣瑩對民眾黨支持者展現出壓倒性的吸引力，成為左右新竹縣長選舉勝負的關鍵力量。公信力民調指出，2024年總統大選中，民眾黨在新竹縣的得票約占三分之一，白營選票的流向，幾乎已成為決定誰能當選縣長的關鍵變數。這次民調中，民眾黨高達58.0%支持徐欣瑩，33.1%支持鄭朝方；在三人同場競逐的情境下，徐欣瑩更獲得55.5%的民眾黨支持者青睞，支持度明顯領先其他人選，顯示徐欣瑩獲得白營大多數選民的支持。