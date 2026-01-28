新竹縣長選舉民調現「驚人變化」！政壇人士：實屬少見

隨著2026年地方大選腳步接近，新竹縣長選戰進入白熱化階段。據今日公布的最新調查結果顯示，現任副縣長陳見賢的支持度逆勢成長。對此，有地方政壇人士認為，陳見賢無懼抹黑及網路攻擊，反而展現出強大的政治韌性，支持率呈現逆勢成長的態勢，具備「黃金交叉」爆發力。

2026新竹縣長選舉，國民黨、民進黨如何布局，引發各界關注。（合成圖 /資料照）

根據公信力民調今天（28日）公布最新數據顯示，藍委徐欣瑩支持度為39.3%，高於竹北市長鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；若改由國民黨另一人選陳見賢對決鄭朝方，則以33.5%比36.1%微幅落後，已經進入誤差範圍內。

新竹地方政壇人士指出，陳見賢的支持度呈現逐步升高的態勢，從最早的艾普羅民調24.0%，美麗島33.3%，到今日公信力民調的33.5%，近期遭受一系列抹黑風暴，不但沒有降低，反而依舊呈現上升趨勢，顯示有心人士發起的攻擊並沒有起到作用，深入分析原因可能為陳見賢長期深耕新竹縣基層，憑藉擔任副縣長期間累積的紮實政績與高度執行力，成功留住了選民，負面攻擊更激起支持者凝聚力。

陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，陳見賢宣布參選兩個月來，被抹黑、打壓的最嚴重，但民調支持度保持成長趨勢，在此非常感謝各界的支持。（圖/陳見賢辦公室提供）

另有藍營人士分析指出，陳見賢身為現任副縣長，擁有極高的「在地化」優勢，在徐欣瑩、鄭朝方等強敵環伺下，陳見賢能穩住陣腳並向上突破，顯示其基層組織力已轉化為實質的支持度，隨著選戰進入下半場，與鄭朝方之間的差距已經從12月的18%左右，快速縮小到2.6%，在政壇上實屬少見，預料在農曆年後與鄭朝方將呈現民調「黃金交叉」。

陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，陳見賢宣布參選兩個月來，被抹黑、打壓的最嚴重，但民調支持度保持成長趨勢，在此非常感謝各界的支持，感謝鄉親的愛與陪伴。我們接下來會繼續努力，勤走基層，傾聽民眾心聲，團結拚勝選。

公信力民調於1月24日至26日進行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1,074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%。

