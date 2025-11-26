新竹縣長選舉民調》綠將鄭朝方輾壓藍營林思銘、陳見賢 與徐欣瑩勢均力敵

2026年新竹縣長選戰，民進黨現任竹北市長鄭朝方（左）與國民黨現任立委徐欣瑩（右上）民調數值接近在誤差範圍內。與另一立委林思銘（右下左）及現任副縣長陳見賢（右下右）民調數值差距逾10個百分點。 圖：新頭殼合成/資料照片

[Newtalk新聞] 根據最新「艾普羅」民調顯示，藍營2026年新竹縣長選戰出現新變數！民進黨潛在參選人、現任竹北市長鄭朝方在多組對戰組合中全面領先國民黨可能人選，其中對上現任立委徐欣瑩僅以36.8%微幅領先33.9%，差距2.9個百分點在誤差範圍內，堪稱勢均力敵；但若對上現任副縣長陳見賢或另一位現任立委林思銘，鄭朝方則分別大幅領先16.8與14.2個百分點，呈現「碾壓」態勢。

民調指出，鄭朝方最大優勢來自「得竹北者得新竹縣」的歷史規則。竹北市作為全縣外來人口、高收入與年輕世代最集中的地區，對縣長選舉具有決定性影響。交叉分析顯示，在竹北市區域，鄭朝方對徐欣瑩大幅領先16.3個百分點（43.3%：27.0%），即便徐欣瑩在其餘地區普遍領先鄭朝方，兩人整體支持度仍陷入拉鋸。

反觀陳見賢與林思銘，幾乎在所有分層與區域皆落後鄭朝方10個百分點以上，顯示若國民黨推出這兩人迎戰，勝算相對較低。

國民黨黨內互比也呈現一面倒，徐欣瑩以30.2%大幅領先林思銘（16.3%）與陳見賢（12.9%），成為藍營內最強人選。分析認為，若國民黨無法團結推出徐欣瑩這位「唯一能與鄭朝方抗衡」的戰將，新竹縣這塊國民黨執政70年的「鐵板中的鐵板」恐面臨史上首次政黨輪替危機。這對國民黨主席鄭麗文的首次操盤，恐怕是無法承受的重挫。

新竹縣長選舉這一局，世代交替的氛圍似乎也被凸顯。國民黨黨主席的選舉中生代接棒，鄭麗文得到最多的黨員的支持，黨主席從五年級前段班交棒給五年級後段班（50年次交棒給59年次），新竹縣長現任楊文科是四年級生，陳見賢是四年級生、林思銘五年級生、徐欣瑩六年級生，民進黨可能的人選鄭朝方則是六年級生。隔壁的新竹市高虹安市長、邱臣遠代理市長，都是七年級生；新竹縣市長的選民，似乎偏好年輕選將。國民黨想守住鄭朝方攻勢下的新竹縣，恐怕只剩徐欣瑩迎戰了。

徐欣瑩受訪時表示：「看到這個民調，所有人都要非常警惕，沒有任何人有樂觀的權利。」她強調，新竹縣需要她，她會義無反顧承擔更大責任，但尊重黨內初選機制，靜待黨中央決定。

此民調於11月20日至22日進行，共完成1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差±3.0個百分點。民調同時顯示，現任縣長楊文科施政滿意度達58.8%，但新竹縣政黨版圖已因竹北人口結構劇變而翻轉，藍綠實力已趨近勢均力敵，國民黨若內鬥分裂，後果不堪設想。

