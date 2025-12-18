新竹縣長選舉「綠黃合」？徐國勇鬆口可能合作對象：對我們友善的黨可以談

隨著國民黨立委徐欣瑩今（18）日表態爭取國民黨新竹縣長提名，藍綠白針對2026大選的布局也再次掀起討論；由於民進黨至今未提名人選，更傳出時代力量黨主席王婉諭有可能參戰，讓外界好奇是否有「綠黃合」的可能。對此民進黨秘書長徐國勇強調，「跟我們友善的黨，我們是可以來談的」，至於民進黨可能推派的人選是誰？徐國勇則坦言還沒決定。

徐國勇今日出席東吳大學演講活動，期間接受媒體訪問、談及新竹縣綠黃合的可能性，徐國勇強調，可以跟其他對民進黨友善的政黨協調，「不是不可以談」。直言有些政黨可以協調、有些不行，徐國勇不諱言表示，「例如國民黨怎麼協調？也不可能叫國民黨不要選」。

至於民進黨可能推派誰參戰？徐國勇指出，新竹縣市選對會正在討論中、會再提名最適當的人選。

