新竹縣長「藍白合」？ 柯文哲定調「只有一組候選人」：會與國民黨協調

台灣民眾黨創黨主席柯文哲與新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠與同黨縣議員、市民代表等人今日上午赴新竹縣竹北市仁德公園發送春聯。在接受聯訪時被問及民眾黨在竹北市長布局時，柯文哲表示，台灣民眾黨在新竹地區的得票率最高，有很強大的支持群眾，竹北市長當然要推出最好的候選人作競爭。

柯文哲表示，今年地方選舉，藍白合作是大戰略，台灣民眾黨跟中國國民黨會協調，一定只有一組新竹縣長候選人，只要候選人確定後，都會討論合作，原則上還是藍白合。至於黨對黨的談判，由黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文對接。合作是大方向，但細節由中央黨部決定。

廣告 廣告

可能參選竹北市市長的邱臣遠則表示，不管是新竹市還是竹北，一直以來都是民眾黨支持度非常高的地方。那身為新竹黨部的主委，責任就是要推出最強的候選人，不管是自己還是黨內有志的同志願意爭取服務機會，都是非常好的現象。相信在這個過程之中，也可以讓竹北的市民感受到民眾黨的誠意，也會推出最強的候選人，個人也不排除任何的可能，戰士沒有選擇戰場的權利，都會配合黨中央還有民意的回饋，推出最強的候選人。

同為228遺族的柯文哲被問到近期改編自台灣重大歷史事件林宅血案的電影《世紀血案》爭議時表示，歷史事件最好是能盡快跨過去，最重要還是要往前看。我長期對像228這種轉型正義，我個人的意見是，如果民進黨經過前總統陳水扁8年、前總統蔡英文又8年、現在總統賴清德又快2年，加起來18年還跟大家講沒有真相，「我實在是不想聽了」

柯文哲說道，應該往前看，不是要遺忘歷史，而是盡快做個總結。這就是為什麼台灣民眾黨寧願在228舉行一日北高這種比較正面的活動，我很討厭每天都在搞那種悲情的，特別是不要消費過去的受害者。結論是，盡快跨過去、往前走，才是歷史正確態度。​

更多風傳媒報導

