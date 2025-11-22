新竹縣青春靚點子-全國學生創業挑戰賽決賽Meet Taipei登場 十二組隊伍爭取二十萬元總獎金 見證青年創業力

第四屆「青春靚點子」全國學生創業挑戰賽由新竹縣政府教育局主辦，二十一日於「Meet Taipei 創新創業嘉年華」盛大舉行決賽暨頒獎典禮。進入決賽的十二組團隊展示多元創新方案，最後由中原大學與國立台北大學組成的宜智科技等六組團隊奪得殊榮，獲得二十萬元總獎金。

一一四年「青春靚點子」自徵件階段即展現亮眼成績，共有五十四組團隊報名參賽，最終選出三十一組進入訓練營暨複賽。在歷經專業導師的密集輔導與實戰培力後，共有十二組團隊脫穎而出，帶著青春創意登上 Meet Taipei 決賽舞台，展現創業夢想的行動力與執行力。

廣告 廣告

Meet Taipei 為全台首屈一指的「台灣自造」展會，也是亞洲最大規模的國際創業展，匯聚國內外新創、投資與科技生態夥伴，是新創團隊展現成果、媒合資源與爭取關注的年度重要舞台。今年決賽團隊能在此平台發表提案，不僅象徵青年創業能量的最高展演，更彰顯新竹縣青年創新實力的全面綻放。

新竹縣長楊文科二十二日表示，新竹縣以「科技首都 幸福竹縣」為核心發展方向，縣府積極推動青創基地、AIoT 加速器、新竹縣SBIR等多元資源，一一四年九月更成立新竹社會創新基地，協助青年從創意發想到產品落地，打造完整的創業生態系。縣府也希望透過此競賽，有志創業的青年可以勇敢作夢，從提案邁向真實商機，開創屬於自己的創新舞台。另外他也特別感謝新竹在地企業邁特電子慷慨捐贈二十萬元競賽獎勵金，鼓勵青年勇於創新、實踐理想。此舉不僅彰顯新竹產業鏈對新創生態的支持，更體現「產業回饋在地、在地培育人才」的良性循環。

今年決賽特別邀請產業界重量級評審參與，包括《數位時代》創新長黃亮崢、達盈管理顧問公司投資總監盧志軒、思哈（Hahow）股份有限公司商業開發經理張智鈞、邁特電子暨邁特創新基地執行長戴憶帆，以及勤業眾信資深副總經理溫紹群。五位評審從投資、市場、教育與顧問等多元面向提出專業回饋，協助團隊優化商業模式、強化市場策略。

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，「青春靚點子」創業挑戰賽邁入第四屆，累積超過200組學生團隊參加，今年報名更為踴躍，已成為青年展現創意、連結資源的重要平台，未來教育局將持續結合產學研力量，協助更多創新構想落地實踐，從地方出發、走向國際，讓世界看見竹縣青年創業的無限可能。另外縣府也將於十二月十日(三)在新竹豐邑喜來登飯店舉辦「一一四年新創成果博覽會」，屆時會有多家新創團隊展現創新提案及與企業共創成果，歡迎各界踴躍報名，更多資訊請關注「HYS 新創竹夢資源網」（https://hys.hsinchu.gov.tw/）或「新竹縣政府教育局青年事務科」粉絲專頁。

第四屆「青春靚點子」全國學生創業挑戰賽獲獎名單如下：

冠軍：中原大學、國立台北大學「宜智科技」，創業挑戰主題「智慧交通減碳新解方：PESA-01 能量回收型避震器」

亞軍：龍華科技大學「智釣未來」，創業挑戰主題「AI智慧釣魚系統」

季軍：國立台中科技大學「牛筋絲」，創業挑戰主題「AI海洋汙染及水質監測無人機」

優選：國立台中科技大學「AI會計智能助理」，創業挑戰主題「AI會計智能助理」；國立政治大學「慢吞吞俱樂部」，創業挑戰主題「AI智慧預算購物助理系統」；國立陽明交通大學「JourneyFi」，創業挑戰主題「 AI笑費金融解決方案」