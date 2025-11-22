新竹縣青春靚點子-全國學生創業挑戰賽決賽Meet Taipei登場
記者彭新茹／新竹報導
第四屆「青春靚點子」全國學生創業挑戰賽由新竹縣政府教育局主辦，廿一日於「Meet Taipei 創新創業嘉年華」舉行決賽暨頒獎典禮，進入決賽十二組團隊展示多元創新方案，最後由中原大學與國立台北大學組成的宜智科技等6組團隊奪得殊榮，獲得二十萬元總獎金。
今年「青春靚點子」自徵件階段即展現亮眼成績，共有五十四組團隊報名參賽，最終選出卅一組進入訓練營暨複賽。在歷經專業導師的密集輔導與實戰培力後，共有十二組團隊脫穎而出，帶著青春創意登上 Meet Taipei 決賽舞台，展現創業夢想的行動力與執行力。
Meet Taipei 為全台首屈一指的「台灣自造」展會，也是亞洲最大規模的國際創業展，匯聚國內外新創、投資與科技生態夥伴，是新創團隊展現成果、媒合資源與爭取關注的年度重要舞台。今年決賽團隊能在此平台發表提案，不僅象徵青年創業能量的最高展演，更彰顯新竹縣青年創新實力的全面綻放。
今年決賽特別邀請產業界重量級評審參與，五位評審從投資、市場、教育與顧問等多元面向提出專業回饋，協助團隊優化商業模式、強化市場策略。
新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，「青春靚點子」創業挑戰賽邁入第四屆，累積超過二百組學生團隊參加，今年報名更為踴躍，已成為青年展現創意、連結資源的重要平台，未來教育局將持續結合產學研力量，協助更多創新構想落地實踐，從地方出發、走向國際，讓世界看見竹縣青年創業的無限可能。另外縣府也將於十二月十日在新竹豐邑喜來登飯店舉辦「一一四年新創成果博覽會」，屆時會有多家新創團隊展現創新提案及與企業共創成果，歡迎各界踴躍報名。
