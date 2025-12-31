新竹縣首推台語認證獎勵計畫 最高可領1萬2

新竹縣政府為鼓勵縣民及學生學習台語，研擬「獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫」，2026年起上路，最高可獲1萬2000元的獎勵金。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕不只是獎勵客語和原住民族語言，客家大縣-新竹縣政府為鼓勵縣民及學生學習台語，進一步研擬「獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫」，2026年起，從基礎級到專業級，凡通過認證合格者，即可申請獲得800元到1萬2000元不等的獎勵金。

民政處表示，新竹縣為擁有多元族群的客家大縣，縣長楊文科認為母語是文化的根本，每個人都應該積極學習，不讓文化斷了根，因此透過各種行政措施鼓勵大家說母語。縣府繼獎勵通過客語、原住民族語言能力認證的縣民，這次再增設獎勵台語，獲議會全力支持，縣府於今年12月8日函頒「獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫」。

獎勵對象是縣民及各級學校學生，申請人就同一腔調同一級別認證，依規定曾受有政府補助或獎勵者，不得重複申請本計畫獎勵；台語認證有漳州腔及泉州腔兩項。

針對個人獎勵金，核發基準如下：A級(基礎級)認證合格者800元，僅限竹縣公私立高中及國民中小學學生。A級(初級)認證合格者1800元。B級(中級)認證合格者2800元。B級(中高級)認證合格者3800元。C級(高級)認證合格者1萬 元。C級(專業級)認證合格者1萬2000元。

民政處表示，2026年考試場次為2梯，分別在3月及8月，請縣民把握機會，踴躍參加。

