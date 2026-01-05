新竹縣體育館施工無安全措施？ 廠商喊冤：有綁安全帶

新竹縣 / 綜合報導

日前有民眾在新竹縣 立 體育館看到，有工人在施作太陽能 板 工程時，雖然戴上了安全帽、也穿上背負式安全帶，身上卻疑似沒有繫上任何安全繩索，就這樣在斜屋頂上側身走動，手上還搬著光電板。尤其新竹地區風勢強勁，畫面看起來相當危險。不過施工人員出面澄清，都有綁安全帶，喊冤是角度問題，但是新竹縣政府認定廠商確實違規，第一時間已要求立即停工，並進行相關裁罰。

屋頂上的施工人員正在安裝太陽能板，不過仔細看，他們雖然頭戴安全帽，身上穿著背負式安全帶，卻不見有任何繩索保護，一步一步小心翼翼，側著走在傾斜的屋頂上，甚至連手上拿的太陽能板，也沒有任何防護，可能一失手就會掉落地面，這裡是新竹縣體育館，正在進行太陽能光電工程，民眾目擊驚險畫面，發文怒批根本是罔顧工人的生命安全，也擔心新竹風大更加危險，不過施工人員出面澄清。

施工人員蔡先生說：「雙掛勾，然後纜繩在這邊，掛著這樣子走。」施工人員表示，作業時都有綁安全帶，可能因為角度問題才看不到，施工人員蔡先生說：「慢慢走，就是掛在我們那個安全繩的上面，母索上面，要，要，要，要，一定要扣，真的都非常注重這個工安的問題。」強調都有做好防護。

但新竹縣府認定，廠商確實沒有繫安全帶就進行施工。新竹縣政府傳播行銷處長蔡宜綾說：「我們已經在第一時間要求廠商立即停工，後續我們也會依照契約，將施工廠商依照勞基法，移送相關單位進行裁罰。」

根據營造安全衛生設施標準，在高度2公尺以上場域作業，有墜落風險之虞，應該優先設置護欄護蓋，和安全網等防護設備，若防護設備有設置困難，開啟或拆除時，必須使用安全帶等措施防止墜落，施作太陽能光電本是綠能美意，若因忽視工安而發生意外，恐怕不是大家所樂見的。

