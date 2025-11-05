新竹縣高中職分配率全國墊底挨批 教育局提對策

新竹縣府教育局長楊郡慈說，5高中職增班增校方案，加上同步攜手大學提升就學質與量，是目前縣府主要對策。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕大新竹高中就學權益自救會抨擊新竹縣高中職分配率全國倒數第一！就是縣府目前力推的2026到2027年縣內5大高中職增班增校案，也不過僅提升分配率到43%，仍穩居全台倒數第一寶座，遠落後倒數第2名的桃園市的51%，所以要求教育部與縣府應全力推動改制完全中學，增加新竹縣公立高中職量體。

但縣府教育局長楊郡慈說，前述5高中職增班增校方案，加上同步攜手大學提升就學質與量，仍是目前縣府主要的對策。

自救會表示，113學年度全國公立高中職分配率有9個縣市都大於100%，等於每個國三生都能讀公立學校，但新竹縣是全國倒數第一名，分配率只有39%，就算新竹市有71%也位於全國後段班。新竹縣即使公私立高中職合計，每年仍至少有1000到1500名學生被迫到外縣市就讀，無法就近入學。

縣府教育局長楊郡慈說，依中央資料顯示，竹苗區112學年度高中就學需求為1萬5798人，116學年度因龍子龍女入學所以達到高峰、預估會有1萬7789人。117到121學年度則因全縣人口持續成長，縣內高中入學需求目前推估也都仍高於112學年度。

新竹縣目前祭出高中5大方案，預計在116學年度增加招收29到33班、多招1000多個學生外，另外也同步攜手大學，透過大學端資源協助新竹縣各類型高中職課程發展及師資培育，期待藉由高中職課程先行、質量並重的規劃，創造優質的就學環境和品質。特別是縣府期待，竹縣積極朝向打造優質高中職的方向努力，支持國三學生就近入學與適性選擇和發展。

