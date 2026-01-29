新竹縣黑金再起？黃揚明示警藍：可能掉5席

▲新竹縣之爭，民進黨傳可能派竹北市長鄭朝方（中）參戰。（圖／（左）徐欣瑩臉書，（中）鄭朝方臉書，（右）陳見賢臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨2026年新竹縣長人選未定，民進黨磨刀霍霍，竹北市長鄭朝方傳出挾其年輕、清新形象及雄厚家族實力，屢遭總統賴清德勸進，已成綠營最強「刺客」。對此，資深媒體人黃揚明昨（28）日示警，國民黨若持續在初選制度上「玩火」，不僅可能將新竹縣拱手讓人，更恐因參選人背景引爆「一清五命」的核彈級災難，重演2022年林智堅論文門的崩盤惡夢。

黃揚明昨發文指出，從2001年以後，國民黨就沒在新竹縣長選舉敗過，而這25年來，新竹縣人口從41萬多人，增加到59萬多人，與隔壁的新竹市都是台灣人口增長最明顯的非六都縣市，也是我國最年輕的縣市。

其中，黃揚明提到，新竹縣的3個行政區：竹北市（22萬多人）、竹東鎮（9.7萬多人）、湖口鄉（8.4萬多人）就超過新竹縣人口的三分之二，尤其是竹北，幾乎是影響新竹縣選情的重中之重。如果民進黨最後提名年輕、形象清新、有地方家族實力，又是第一大城首長的鄭朝方，那麼，國民黨即使團結都不見得好打，更遑論分裂了。

黃揚明說，從《美麗島電子報》最新民調來看，鄭朝方並不弱，藍綠1對1，雖然徐欣瑩能領先，但鄭朝方都能緊咬差距在5.5個百分點以內；三腳督，徐欣瑩僅領先1.3％，幾乎沒有優勢。

黃揚明進一步指出，問題在於，國民黨若辦初選，看似落後的陳見賢，很可能反靠制度設計及身為黨部主委的主場優勢，反超徐欣瑩，因為國民黨的初選規則並非採全民調，而陳見賢陣營堅持要採黨員投票30％、民調70％的初選規則。

黃揚明認為，即使徐欣瑩陣營力求全民調的可能性，但是鄭麗文照現行黨內規則的態度很堅定，因此，只要能掌握黨員投票，即使現在的坊間民調陳見賢落後，但只要黨員投票佔據絕對優勢，那麼，陳見賢仍可能出線。

不過，值得注意的是，黃揚明提到，陳見賢近期爆出曾被管訓的消息，本人雖堅稱那是冤案、喊無辜，但也證實了自己確實曾被「一清專案」管訓的資訊。網路上盛傳，若民進黨主打拒絕「黑金復辟」，恐怕陳見賢即使初選勝出，未來很可能複製2022的小智論文「一屍五命」，成為「一清五命」的劣勢。（指國民黨執政縣市可能掉5席，甚至新竹市選情也將受累）。

