新竹縣「他」狠輾壓藍營！小笠原曝1效應

▲新竹縣長最新民調出爐，竹北市長鄭朝方的支持度，狠狠碾壓藍營候選人。（圖／翻攝自鄭朝方臉書）

[NOWnews今日新聞] 隨著2026九合一選舉步步逼近，各政黨積極展開各縣市人選布局，而一份針對下屆新竹縣長人選投票支持度的民調結果顯示，民進黨竹北市長鄭朝方，若對上國民黨籍現任副縣長陳見賢，或是藍委林思銘，分別大幅領先16.8與14.2個百分點，呈現「碾壓」態勢。對此，長年關注台灣政治的日本學者小笠原欣幸分析，鄭朝方可能得益於新竹科學園區的外溢效應。

小笠原欣幸表示，隨著明年11月九合一選舉的臨近，各縣市的潛在候選人都在加緊台面上下的較量，雖然競選活動通常在春節後才開始，但此次民進黨卻提前布局候選人，這很可能是因為民進黨在2022年選舉中提名比較晚遭遇慘敗有關。

廣告 廣告

小笠原欣幸提到，這幾個月民調機構陸續發布了各縣市的不同的民調，但最近一份關於新竹縣支持率的民調引起了他的注意。許多人認為新竹縣是國民黨的鐵票區，並預計明年也會是國民黨贏得選舉。現任縣長楊文科兩屆8年任期屆滿，目前國民黨内有3位人士角逐其繼任者，包括副縣長、前縣議會議長陳見賢，以及縣第一選區立法委員徐欣瑩，還有縣第二選區立法委員林思銘；民進黨方面，竹北市長鄭朝方被認為參選。

小笠原欣幸說明，這項由《中國時報》旗下艾普羅行銷市場研究股份有限公司進行的民調，公佈了3位國民黨潛在候選人，與他們的假想對手民進黨鄭朝方的支持率對比。結果顯示，鄭朝方的支持率高於3位國民黨人士，在3人之中，徐欣瑩支持率最高，與鄭朝方相差2.9個百分點；林思銘位居第二，與鄭朝方相差12.2個百分點；陳見賢排名第三，與鄭朝方相差18.5個百分點。

「民進黨鄭朝方在此次民調中領先，或表現比預期的好，可能得益於新竹科學園區的外溢效應。」小笠原欣幸進一步分析，因竹北市的人口快速增長，以及這些新居民半導體IT行業的工程師，期待對新竹縣傳統地方政治結構發生變化。然而，由於這是明年縣長選舉的首次民調，未來的支持率尚不明朗，因此無需過度解讀。

小笠原欣幸續指，該調查還詢問了縣民對賴清德總統和楊文科縣長的滿意度，結果顯示，38.4%的受訪者對賴清德表示滿意，49.6%表示不滿意；58.8%的受訪者對楊文科表示滿意，32.6%表示不滿意。這些數據清楚地表明，國民黨在新竹縣的優勢地位依然沒有改變。

「從賴清德和楊文科的滿意度可以看出來，國民黨在新竹縣的基本盤相當穩固。」小笠原欣幸強調，鄭朝方的勝算在於盡可能淡化民進黨的色彩，避免政黨對決，並突顯他在竹北市地方治理方面的成績。對於3位國民黨人士來說，避免選民感到厭倦至關重要，因為自2001年以來，已有3位國民黨縣長執政長達25年。在維持政策連續性和穩定性的大框架下，既要符合既有的政治結構的利益關係，又要回應新居民對變化的期待，同時要回歸於政黨對決，這或許是國民黨候選人獲勝的關鍵。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台旅客獲釋了！阿布達比遭5警押走 本尊傻眼爆「這原因」被捕

台積電怒告羅唯仁「只是表面」？旅美教授驚爆內幕：一齣舞台劇

2026王牌不是王世堅！謝龍介爆強棒是「他」：牽制北北基桃