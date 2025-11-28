新竹縣「他」狠輾壓藍營！小笠原曝1效應
[NOWnews今日新聞] 隨著2026九合一選舉步步逼近，各政黨積極展開各縣市人選布局，而一份針對下屆新竹縣長人選投票支持度的民調結果顯示，民進黨竹北市長鄭朝方，若對上國民黨籍現任副縣長陳見賢，或是藍委林思銘，分別大幅領先16.8與14.2個百分點，呈現「碾壓」態勢。對此，長年關注台灣政治的日本學者小笠原欣幸分析，鄭朝方可能得益於新竹科學園區的外溢效應。
小笠原欣幸表示，隨著明年11月九合一選舉的臨近，各縣市的潛在候選人都在加緊台面上下的較量，雖然競選活動通常在春節後才開始，但此次民進黨卻提前布局候選人，這很可能是因為民進黨在2022年選舉中提名比較晚遭遇慘敗有關。
小笠原欣幸提到，這幾個月民調機構陸續發布了各縣市的不同的民調，但最近一份關於新竹縣支持率的民調引起了他的注意。許多人認為新竹縣是國民黨的鐵票區，並預計明年也會是國民黨贏得選舉。現任縣長楊文科兩屆8年任期屆滿，目前國民黨内有3位人士角逐其繼任者，包括副縣長、前縣議會議長陳見賢，以及縣第一選區立法委員徐欣瑩，還有縣第二選區立法委員林思銘；民進黨方面，竹北市長鄭朝方被認為參選。
小笠原欣幸說明，這項由《中國時報》旗下艾普羅行銷市場研究股份有限公司進行的民調，公佈了3位國民黨潛在候選人，與他們的假想對手民進黨鄭朝方的支持率對比。結果顯示，鄭朝方的支持率高於3位國民黨人士，在3人之中，徐欣瑩支持率最高，與鄭朝方相差2.9個百分點；林思銘位居第二，與鄭朝方相差12.2個百分點；陳見賢排名第三，與鄭朝方相差18.5個百分點。
「民進黨鄭朝方在此次民調中領先，或表現比預期的好，可能得益於新竹科學園區的外溢效應。」小笠原欣幸進一步分析，因竹北市的人口快速增長，以及這些新居民半導體IT行業的工程師，期待對新竹縣傳統地方政治結構發生變化。然而，由於這是明年縣長選舉的首次民調，未來的支持率尚不明朗，因此無需過度解讀。
小笠原欣幸續指，該調查還詢問了縣民對賴清德總統和楊文科縣長的滿意度，結果顯示，38.4%的受訪者對賴清德表示滿意，49.6%表示不滿意；58.8%的受訪者對楊文科表示滿意，32.6%表示不滿意。這些數據清楚地表明，國民黨在新竹縣的優勢地位依然沒有改變。
「從賴清德和楊文科的滿意度可以看出來，國民黨在新竹縣的基本盤相當穩固。」小笠原欣幸強調，鄭朝方的勝算在於盡可能淡化民進黨的色彩，避免政黨對決，並突顯他在竹北市地方治理方面的成績。對於3位國民黨人士來說，避免選民感到厭倦至關重要，因為自2001年以來，已有3位國民黨縣長執政長達25年。在維持政策連續性和穩定性的大框架下，既要符合既有的政治結構的利益關係，又要回應新居民對變化的期待，同時要回歸於政黨對決，這或許是國民黨候選人獲勝的關鍵。
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 9 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 1 天前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 3 小時前
台灣進入準戰爭狀態？總統府反擊馬英九
[NOWnews今日新聞]總統賴清德日前宣布將投入1兆2500億元的國防特別預算，前總統馬英九則批評，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧昨（27）晚強調，破壞安全穩定現狀、...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 國民黨主席鄭麗文近日密集會晤多國駐台代表，包括AIT處長谷立言，引發外界揣測是否意在淡化黨內對她的「紅色濾鏡」質疑。一藍營人士指出，外國駐台代表例行與重要政治人物接觸屬外交常態，並不意味替鄭麗文背書；反倒是她鮮明的親對岸形象、黨中央人事布局與引熱議言論，持續讓黨內中間派及選民對國民黨2026與2028選戰前景感到憂心...匯流新聞網 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
藍營2026佈局曝光！「6+2縣市」這時間拍板
[NOWnews今日新聞]國民黨昨天中常會通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
黃國昌訪日見嘸大咖？黃珊珊嗆見縫插針：柯文哲、立委跟日本關係很好
民眾黨主席黃國昌、民眾黨北市議員陳宥丞日前率青年訪團前往日本，但傳出見不到前日相麻生太郎、野田佳彥等人，民眾黨則稱要外交部說明。民眾黨立委黃珊珊今（28）日回應「不要再見縫插針」，她表示，前主席柯文哲、國會議員跟日本關係非常好，每次訪日也要尊重當地安排，不是見不見得到的問題，而是自柯文哲開始每個黨的主要領袖都見過。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？
論壇中心/綜合報導總統賴清德近日表示，國防部將8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、進一步建成全面嚇阻戰力，建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴質疑，現在局勢有危急成這樣嗎？綠委王義川聽聞後狠酸「難道屎在滾才要買馬桶」？更直言國民黨要談避戰，就應該自己去跟中共說，「不是兩岸一家親嗎？打我們幹嘛？」民視 ・ 10 小時前
陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方:管不了哥哥
政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥 更多民視新聞報導日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆民視影音 ・ 7 小時前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 1 天前
賴清德宣布1.25兆國防預算 中國國防部好氣：台灣沒有所謂的總統
總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但，國民黨主席鄭麗文隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」而，中國國防部昨（27）日更是崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長的人選，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部繳交參選意願書，而外界也點名綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君參戰，甚至社民黨台北市議員苗博雅也列入熱門人選。對此，同黨籍台北市議員林延鳳今（27）日則強調，選對會不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢。針對民進黨台北市長候選人人選，林延鳳今日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選；更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗現任台北市長蔣萬安能力真正的開始。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）同時，林延鳳強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。原文出處：快新聞／誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光 更多民視新聞報導蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤「宏福苑」惡火奪44命 邱議瑩為香港祈福：盼災情不再擴大史上最慘！「宏福苑」大火奪44命 賴清德致哀：一起為香港祈福民視影音 ・ 1 天前
江啟臣、楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨26日通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，而為因應部分縣市的藍白合，特別由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」。台中市長人選部分，外界關注是由立法院副院長江啟臣或藍委楊瓊瓔出戰民進黨參選人何欣純。對此，國民黨主席鄭麗文今（28）日回應，國民黨一切依照26日中常會通過的提名辦法，現任優先提名，若存在2位具高度意願參選者，就會啟動相關程序。今早11時，鄭麗文在藍委楊瓊瓔等人的陪同下，前往台中市清水區紫雲巖觀音廟祈福，並於行程中接受媒體聯訪。針對市長提名的問題，鄭麗文受訪時說，國民黨週三（26日）的中常會中才通過明年縣市長選舉的相關提名特別辦法，一切會依照通過的提名辦法來進行提名，第一個原則就是現任優先，他們的政績都非常卓著，也受到市民、縣民們的高度支持，現任會優先提名。至於若屬沒有現任要尋求提名的狀況，鄭麗文則說，這就要看各縣市的狀況，如果有2位以上有高度意願要參選者，就會啟動相關程序，而這在「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」也都講得很清楚，是否能先透過協調，不然就初選，另外關於藍白合也是一樣，一切都按照所通過的制度、既定時程來進行提名。她強調，「現任優先提名，後面再一波一波慢慢地走，一切都希望能提供給未來參選的黨內同仁，最有利的競選空間，希望能以勝選為最高指導原則」。身兼民進黨主席的總統賴清德已於10月22日正式提名何欣純競選下屆台中市長，藍營熱門人選則有江啟臣與楊瓊瓔。原文出處：快新聞／江啟臣、楊瓊瓔誰選下屆台中市長？ 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導「2026最強母雞」 陳水扁直指：陳其邁最認可的是邱議瑩藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？賴加強國防鄭轟玩火！于北辰揭國民黨兩邊騙話術！民視影音 ・ 49 分鐘前
北京2027目標武統台灣，賴清德：1.25兆打造台灣之盾「明年國防預算超過GDP 3%」，演說全文一次看
總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。 賴清德上午召開記者會指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅。 賴清德指出將會強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅。 按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%。 賴清德進一步說，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統。 對於史上最高國防預算，賴清德呼籲在野黨，或許朝野藍綠各有不同立場和期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。今周刊 ・ 1 天前