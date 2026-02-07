新竹縣「國保補助」數位化 24小時線上申辦免出門

新竹縣「國保補助」數位化，廿四小時線上申辦，讓民眾免出門。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為了讓申辦手續更貼心、更有效率，新竹縣政府宣布即日起，國民年金「所得未達一定標準保費補助」正式開啟線上申請服務。新竹縣國民年金被保險人不再受限於公所上班時間，只需拿起手機或平板，隨時隨地都能完成申請，讓保費補助「輕鬆入袋」！

縣長楊文科表示，縣府秉持「簡政便民」的理念，提供各項數位化服務，此次國民年金「所得未達一定標準保費補助」線上申請服務，民眾可使用電腦、平板或行動電話連結至「新竹縣智慧福利服務躍升平台」，註冊會員帳號並登入系統，填妥資料並上傳身分證、相關證明文件電子檔，按下送出即完成，省去民眾舟車勞頓之苦。

社會處說，凡年滿廿五歲至未滿六十五歲、設籍國內且未參加其他職業保險(如勞、軍、公、農保)的國民，皆屬於國民年金納保對象。針對經濟弱勢民眾，只要通過「所得未達一定標準」審核，保費可直接減免25%至50%，大幅減輕民眾負擔。

社會處提醒，無論透過線上申辦、郵寄或臨櫃申請，擇一辦理即可，避免因重複送件而增加審查時間。