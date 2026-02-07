新竹縣「柑好過年」起跑 100攤年貨、柑橘市集促銷搶買氣

金黃色的柑橘是很多民眾過年最愛的喜氣水果。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2026 新竹縣柑桔的故鄉~柑好過年 Hakka New Year」產業文化活動今天起2天，在新竹縣政府前廣場登場，現場100攤各式年節攤商，光是柑橘就有23攤展售各式各樣的柑橘，現場並有多樣化的柑橘享用方式，做成果乾、現榨鮮汁，變著各種花樣促銷買氣。

新竹縣養雞協會和新竹縣養豬協會也帶來在地、國產的優質雞肉和豬肉相關產品提供消費者選購。

養雞協會在理事長賴送能帶領下，端上縣內優質雞隻所產的雞肉鬆、甘蔗雞、生鮮雞蛋以及茶葉蛋，還額外準備了700份今日限定的香酥雞排，吸引到場採買的民眾，就是迎著冷風，也願大排長龍一飽口福。

這個為期2天的活動，起手式是由縣府文化局配套推出的「馬上幸福迎豐年~115年竹縣春聯揮毫活動」，縣長楊文科與多位書法名家現場揮毫各自寫下「竹縣綻光 馬上幸福」等吉祥話炒熱氣氛，民眾踴躍索取春聯與年畫，也有人忙著體驗自己拓印紅包袋，整個縣府1樓大廳熱鬧滾滾。

隨後縣府農業處宣布日前全縣高品質桶柑的年度評鑑結果，第1名曾五妹由縣長楊文科頒獎加冕成為這次的「桶柑王」，其他並列第2名的是徐成潭、李聲武、余國正。並列第3名的6人則是徐福有、徐國堂、徐福祥、黎順安、黎泉宏、劉浩君。

同場也頒發「114年度新竹縣冬季東方美人茶(膨風茶)優良茶評鑑」結果，特等獎「茶王」温志軒、頭等一獎楊世瑩、頭等二獎義春茶園、頭等三獎温志軒、頭等三獎陳瑞書。

新竹縣養雞協會用在地優質雞肉做的酥炸雞排，今天限定700份，讓人聞香駐足。(記者黃美珠攝)

114年度新竹縣冬季東方美人茶(膨風茶)優良茶「茶王」溫志軒(右5)。(記者黃美珠攝)

新竹縣最新的「桶柑王」曾五妹(右5)。(記者黃美珠攝)

新竹縣養雞協會今日限定的700份香雞排吸引食指大動的人潮爭相排隊。(記者黃美珠攝)

新竹縣養雞協會今日限定的香雞排，吸引大批民眾排隊等候。(記者黃美珠攝)

新竹縣一年一度柑橘的故鄉展售活動，買氣強強滾。(記者黃美珠攝)

