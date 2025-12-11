新竹縣「青創點金 竹夢成金」新創成果博覽會 三大創業育成單位首度合展 16組新創呈現跨域亮點

記者 陳聖偉 / 報導

新竹年末最大創新盛會「青創點金 竹夢成金」新創成果博覽會於今（10）日登場，由新竹縣政府三大創業育成單位聯合展出，包含新竹縣政府與產業加速器StarFab攜手推動的新竹AIoT加速器、新竹青創基地以及新竹社會創新基地，集結共計16組新創團隊展示AI應用、永續科技、智慧製造等成果，活動中亦揭曉「創新卓越獎」得主，先進材、米諾智醫、杰悉科技、科飛數位、智遊旅程以突破性構想及技術實踐，於評選中脫穎而出，展現強勁的發展潛力。

新竹縣114年青年創新創業培育計畫「青創點睛 竹夢成金」舉辦2025新創成果博覽會。圖源：新竹縣政府教育局

今年首次串連新竹AIoT加速器、新竹青創基地與新竹社會創新基地三大新竹創業育成單位，呈現科技研發、應用加值與青年創業的全方位創新實力。現場發表多項AI應用如數位孿生、智慧醫療、智慧製造、智慧農業、碳足跡計算等具高度未來性的提案，吸引政府機構、企業、創投、新創與學研單位等AIoT生態系代表與會，共同見證跨域創意激盪的成果。

新竹縣新創成果博覽會創新卓越獎，由新竹AIoT加速器米諾智醫、杰悉科技、科飛數位以及青創基地與社會創新基地的先進材、智遊旅程獲得。圖源：新竹縣政府教育局

新竹縣政府秘書長李安妤表示，新竹擁有完整且緊密的高科技產業供應鏈，為全台灣少數具備半導體、生技、AIoT等產業聚落優勢的縣市之一。過去7年間推動「新竹縣地方型 SBIR」共投入超過1億3千萬元，協助175家企業創造逾5.4億元產值；此外，縣府亦透過「新竹AIoT加速器」、「新竹青創基地」以及今年揭牌的「新竹社會創新基地」，提供從創業諮詢、培力課程、企業媒合到成果展的全方位支持。三大育成平台的協作，已逐步形成橫跨青年創業、科技應用到社會創新的完整創新鏈，讓新竹縣在創新創業的布局上展現越來越強的能量與成果。

新竹縣政府教育局長楊郡慈則表示，本年度縣府在既有的創業支持體系上，更進一步向外拓展創新資源與合作能量。除了持續為新創團隊串聯中大型企業資源，進行技術加值、PoC 驗證與商模創新之外，今年更透過 InnoVEXe、Meet Taipei 等大型展會提升新創的能見度，促成更多跨域交流機會。此外，今年8月縣府首次帶領新創前往新加坡，對接當地創投與企業，加速團隊國際布局、預計創造千萬商機，協助青年創業者以新竹為起點、放大至全球市場。

未來，縣府將持續扮演「推手與橋樑」的角色，持續推動產業共創與青年創業發展，透過科技導入、補助措施、場域開放與產學合作，打造更具體、可落地的創業支持環境，協助新創在新竹建立穩定且可成長的基礎。新竹縣相關創業資源與最新活動資訊，歡迎查詢「HYS新創竹夢資源網」（網址：https://hys.hsinchu.gov.tw/），掌握創新創業動態、政策與資源整合機會。