新竹縣「Mic On：初試啼聲」登場 15組校園社團展現青春音浪

▲新竹縣政府昨日於遠東百貨竹北店七樓古厝舉辦「Mic On：初試啼聲」校園音樂性社團聯合展演。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府持續打造青年多元展能舞台，昨(8日)於遠東百貨竹北店七樓古厝舉辦「Mic On：初試啼聲」校園音樂性社團聯合展演，來自11所桃竹竹高中職及大專院校的15組社團學生，以音樂揮灑創意盡情發光發熱，為青春留下美好回憶。

▲來自11所桃竹竹高中職及大專院校的15組社團學生在舞台上盡情表演。

副縣長陳見賢表示，感謝新竹縣議會的支持，讓縣府提供年輕人表演的舞台，展示他們的才華，自111年啟動「社團新幹線」校園社團創新與增能計畫以來，教育局積極挹注補助經費與場地資源，其中社團活動補助經費超過百萬元，協助青年學生舉辦各項社團活動與成果展演。

他也感謝此次參與活動的所有年輕夥伴們，並肯定年輕人敢站出來就是一種武器，敢跳敢唱，真的很棒！他提醒年輕朋友多留意新竹縣政府教育局的網站，還有很舉辦非常多活動，希望大家多多參與。

教育局長楊郡慈表示，「Mic On：初試啼聲」由來自新竹縣市及桃園的高中職及大專院校共11校 15 組熱音、吉他、嘻研與口技等社團學生輪番登場，帶來時下最熱門的音樂演出，展現青年學子在舞台上盡情發光發熱的自信與創意，綻放出青春最動人的樂章。

今(114)年計畫邁入第4屆，以「青春航海王的冒險之旅」為主軸辦理多元活動，從培力工作坊、大型聯合展演、跨縣市幹部訓練營、參訪研習到成果發表會，參與學生人數超過千人，期盼帶領同學們在實作中學習、在挑戰中成長，逐步累積自信與潛能。

來自義民高中熱音社的陳同學表示，義民熱音是全校最會吵、最會笑、也最會玩的社團！他們用音樂交朋友，用節奏打亂觀眾的人生。台上帥炸、台下笑翻，有他們的地方就不可能安靜，感謝教育局辦理這場活動，讓他們有展現平常練習成果的機會。

來自新竹高中口技社的徐同學也說，口技也稱作 beatbox，是利用喉嚨、嘴唇、舌頭等部位發聲，再組成具有節奏性的段子，他們平常練習真的很辛苦，但很開心可以藉由這樣的活動讓大家一起感受Beatbox的魅力！

教育局指出，充滿青年創作能量的「Mic Check：開麥即戰」全國嘻哈擂台賽即將於11月23日於竹北遠百一樓戶外廣場熱血展開，也歡迎全國民眾共襄盛舉，一同見證這場備受矚目的年度盛事。