新竹縣114學年度資訊科技競賽 數位小尖兵將進軍全國賽

新竹縣一一四學年度資訊科技競賽，獲得國中組與國小組前二名的隊伍將代表新竹縣參加全國賽。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府教育局日前舉行「一一四學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組」，吸引縣內各校好手，國中十六隊、國小八隊同場競技。國中組由博愛國中勇奪第一名，勝利國中包辦第二、三名，國小組由十興國小榮獲第一名及第三名，第二名為六家國小；獲得國中組與國小組前二名的隊伍將代表新竹縣參加全國賽。

縣長楊文科表示，本次競賽緊扣十二年國民基本教育科技領域課程目標，鼓勵學生運用科技工具、材料與資源，涵育創造思考、批判思考及運算思維等高層次能力。競賽過程中，學生不僅發揮個人創意，更展現了從「自己動手做」到「與他人團隊合作」的精神，透過集體智慧解決日常生活中的常見問題 。

教育局長蔡淑貞表示，術科筆試雙軌評選決賽的競賽題目於當日現場公布，選手須在六十分鐘內，使用Scratch或Blockly程式設計環境完成六題術科挑戰。隨後緊接著進行三十分鐘的「運算思維能力」紙筆測驗，作為評比程式執行效率與邏輯嚴密性的重要依據。獲獎學生表現卓越，經過評審團嚴格評選，各組前三名獲獎隊伍在程式執行效能與運算思維程度皆展現高水準。

獲得國中組與國小組前二名的隊伍將代表新竹縣參加全國賽，這四支數位小尖兵隊伍將全力以赴，前往更高層級的舞台交流競技。蔡淑貞感謝所有指導老師的辛勤付出，也期望透過各類科技競賽，持續激發竹縣學子的創新潛能，厚植數位時代的競爭力。