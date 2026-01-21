新竹縣115年全縣中小學聯合運動大會熱鬧開幕 全縣學子齊聚競技舞台

新竹縣115年全縣中小學聯合運動大會由光明國小學子陳亭熹代表宣誓，創下少數由小學生宣誓的中小學運動會賽事。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣一一五年全縣中小學聯合運動大會廿一日於新竹縣立體育場舉行開幕典禮，新竹縣副縣長陳見賢與工作人員於竹北天后宮完成祈福儀式、點燃聖火後，各校代表隊於新竹縣體育場集結進場，正式揭開為期四天的田徑賽事序幕。

由於目前正逢低溫，陳見賢提醒運動員務必注意安全及保暖，祝福選手都旗開得勝、心想事成。

教育局長蔡淑貞表示，逢低溫寒流，現場準備薑茶讓選手取用；教育局藉由運動會，提升學生運動參與度，也有助於發掘具潛力的運動選手，縣府未來將持續結合學校、教練與社會資源，強化基層培育，讓孩子在運動中建立自信，累積成長動能。

廣告 廣告

開幕典禮，象徵競技精神延續的聖火由縣內大放異彩的年輕選手接力傳遞，包括在一一四年全國中等學校田徑錦標賽高男組三千公尺障礙賽榮獲第二名的東泰高中胡捷安同學，以及國女組二千公尺障礙賽榮獲第一名的仁愛國中彭采緁同學，展現新竹縣田徑實力的厚實基礎。

運動員宣誓由一一四年屏東盃全國中小學田徑錦標賽一百公尺、二百公尺雙料冠軍並刷新大會紀錄的光明國小陳亭熹擔任，她近期在田徑場上表現亮眼，刷新多項紀錄，也是歷屆賽事中少數由國小學生擔任宣誓的角色，為本屆賽會立下公平競賽、全力以赴的共同承諾。

新竹縣全縣中小學聯合運動大會匯聚全縣高中、國中及國小約二千二百多名選手與教練，在卅一項競賽項目中切磋實力、挑戰自我，場內外充滿緊張而熱烈的競賽氣氛。