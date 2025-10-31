新竹縣115年度總預算創新高 歲出較去年增加近60億

新竹縣議會第20屆第6次定期會今天開議，楊文科進行施政報告及說明115年度總預算通盤籌劃情形。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府明年度總預算歲入編列約479億元、歲出編列約471億元，雙雙創歷年新高，其中，歲出規模較去年度增加近60億，預算成長14.56％，主要用在人事費和各項建設；縣長楊文科表示，預算逐年提升，主要是因為財政收支劃分法修法後，地方自主財源增加，使縣府能更靈活推動公共建設。

新竹縣議會第20屆第6次定期會今天開議，楊文科進行施政報告，說明115年度總預算通盤籌劃情形。他指出，新竹縣115年度總預算案，歲入編列479.3億餘元，歲出編列471.5億 餘元，債務舉借和債務償還都是84.9億餘元，收支賸餘7.7億餘元。

其中，歲出規模較114年度增加59.9億餘元，預算成長14.56％，主要是增加人員調薪及晉級等人事費；竹北地政、戶政事務所聯合辦公大樓興建；台61線與台15線銜接道路拓寬等工程；文興國中、文興國小、湖口高中等新設校工程；以及社會福利及警察廳舍興建等經費。債務比率約15.36％，符合公共債務法規定的債限及預警範圍。縣府將兼顧施政需要及財政紀律，持續推動縣政。

楊文科指出，歲入按來源別分析，以稅課收入325億餘元，占67.83％最高；補助及協助收入133億餘元，占27.76％次之；再來是罰款及賠償收入7億餘元，占1.54％；規費收入5億餘元，占1.22％。

歲出按政事別分析，以教育科學文化支出編列191億餘元，占40.52％，居首位；一般政務支出編列79億餘元，占16.81％，居第2位；第3是社會福利支出編列76億餘元，占16.16％；經濟發展支出編列73億餘元，占15.5％，居第4位。

財政處說明，因財劃法修正，新竹縣的普通統籌分配稅款增加約177.17億餘元，不過，特殊統籌分配稅款減少約1.33億元，加上一般性補助款、計畫型補助款仍有刪減，因此115年度的稅課收入實際上是比去年度增加176億餘元。

新竹縣長楊文科(右)感謝議長張鎮榮(左)和議員的大力支持，讓縣府團隊得以順利推動「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」等4大施政各項建設。(記者廖雪茹攝)

