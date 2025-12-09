▲新竹縣123名備役役男EMT-1複訓，實24小時強化國家緊急救護系統。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「114年替代役備役役男初級救護員繼續教育訓練演訓召集」12月9至12日一連4天在縣府3樓第2會議室舉行，召訓123名替代役備役役男，到訓率達100%，本次實施EMT-1初級救護繼續教育複訓暨全民防衛課程，受訓役男經由本府消防局教官講授CPR、AED及EMT-1複訓運用教學，以及2小時的國防教育訓練，共計24小時的訓練課程，有效強化國家整體救護能量，儲備災害防救人力。

開幕典禮楊文科縣長致詞表示，新竹縣政府持續以「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」為施政主軸，穩健推動重大「五支箭」建設，高效能焚化爐及AI智慧園區內的智邦、普生、緯創等指標廠商已陸續營運。但產業發展必須與人文素養齊頭並進，我們深知文化建設對城市的重要性。為此，縣民引頸期盼的新竹縣總圖書館，預計將於2026年如期落成啟用。此外，新竹縣美術館計畫如火如荼進行中，希冀為縣民打造兼具科技感和沉浸式藝術體驗的空間

然而，城市的長遠繁榮，更需要仰賴一股堅實安定的力量來守護。國家災面對緊急狀況時，完善緊急救護系統與即時應變能力，顯得格外重要，而替代役役男，正是這套系統中不可或缺的一環。楊縣長由衷感謝所有替代役備役役男。各位犧牲個人的寶貴時間，從繁忙的工作崗位中抽身，展現了對國家緊急救護系統的認同與支持，

本次應召參訓的備役役男均準時報到，展現積極參訓的熱忱。訓練課程由湖口鄉公所民政課陳課長擔任全民國防教育授課，續由消防局教官專業教學，實施氧氣治療含人工呼吸道建立、基本救命術、傷患搬運、創傷處置等綜合演練，藉由此次召訓讓原有EMT-1證照的備役役男精進緊急救護技能，不但延長其初級救護員證照效期，也讓大家更有信心，在意外事件發生時，成為搶救人命的關鍵，於非常時期更可為國家安全盡一份心力。