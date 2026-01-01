新竹縣2026元旦升旗強化維安 首度開辦「早安市集」

新竹縣2026元旦升旗吸引3688人到場參與。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天2026元旦，新竹縣今早依例舉辦升旗典禮，天氣也從一早的濕冷轉暖，因此吸引約3688人到場參與。不過受去年1219北捷連續攻擊事件影響，這場大型活動縣府也特別加強維安。縣警局跟縣府政風處聯手注意加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護，並擬定有維安計畫。警方會同義警執行交通疏導、會場維安外，事前也加強蒐集升旗相關情資，以防意外事件發生。

縣長楊文科更在致詞時向縣民報告，縣府今年新成立的數位發展處首要工作就是守護民眾。特別是北捷事件引發公眾不安後，新竹縣已啟動所謂「智慧守護之眼」計畫，利用邊緣運算(Edge AI)和大語言模型(LLM)技術，讓系統能主動辨認像是：手持武器、攻擊路人等特定危險行為，一旦辨識出來，系統就會主動發出預警，警察便能立即介入了解並攔阻。

此外，縣府也要建立AI縣民管家平台APP，實現服務去找人的主動性。讓系統推播符合縣民資格的福利津貼、申辦服務。例如民眾年滿65歲時，系統就會主動提醒他享有哪些福利？在什麼時間、可以怎麼申請？精準服務縣民。

除了前述宣示，縣府的升旗典禮一如既往地準備了限量紀念品，內含有：皮皮獅環保餐具組、風車國旗以及「早安市集」兌換券，就連議長張鎮榮也加碼準備個人的限量禮分送在場者，讓民眾不虛此行之外，縣府還首次在升旗典禮後開辦「早安市集」，邀請6輛中、西式餐車當場現做各式餐點，給持有「早安市集」兌換券的民眾兌換。

新竹縣今早的元旦升旗典禮因應公眾集會活動，罕見軍警、霹靂小組同場加強維安。(記者黃美珠攝)

新竹縣今早的元旦升旗典禮，受去年底北捷連續攻擊事件影響而加強維安。(記者黃美珠攝)

新竹縣今天慶祝2026年，一早舉辦升旗典禮。(記者黃美珠攝)

縣長楊文科(中)元旦升旗致詞時向縣民報告，縣府今年新成立的數位發展處首要工作就是守護民眾，已啟動所謂「智慧守護之眼」計畫，利用邊緣運算(Edge AI)和大語言模型(LLM)技術，讓系統能主動辨認像是：手持武器、攻擊路人等特定危險行為。(記者黃美珠攝)

新竹縣今天慶祝2026年，一早舉辦升旗典禮。(記者黃美珠攝)

