新竹縣2026年消防形象宣導月曆亮相 週六竹北遠百發表會搶先拿

▲新竹縣政府消防局睽違2年再度推出消防形象宣導月曆，將於11月22日下午2時在遠東百貨竹北店辦理「2026年消防形象宣導月曆」發表會。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府消防局睽違2年再度推出消防形象宣導月曆，將於11月22日下午2時在遠東百貨竹北店辦理「2026年消防形象宣導月曆」發表會，邀請民眾共襄盛舉，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，還能與消防員互尬16蹲、伏地挺身，全程參與活動就有機會搶先兌換限量月曆！

新竹縣消防人員在勤務公忙之餘仍不斷鍛鍊體格及體能，將完美成果呈現在明年度發行的形象月曆中，本次拍攝主題為消防員的一天，記錄消防員從清晨到夜晚的場景畫面，以電影海報風格及消防主題呈現，結合光影設計，帶來視覺衝擊及力量，呈現出消防員不同的樣貌，讓民眾更貼近及深入瞭解消防員勤務性質及消防員的一天。

新竹縣「2026年消防形象宣導月曆」發表會將於11月22日登場，邀請攻城獅慕獅女孩開場表演並共同擔任發表會主持人，消防局月曆主角將以8個情境式表演出場，包含垂降、斜降及擔架之繩索救援、救護處置、切割鐵捲門及拿破壞器材、防護性射水、操作救災機器人、消防越野機車等表演，以故事性演出呈現救災情境，展現消防員之專業性。

消防局指出，月曆主角各具特色，在攝影師鏡頭下呈現，個個都極具「型」與「美」，月曆內容也搭配各種防災宣導，充實民眾消防基本常識，同時展示縣府支持及肯定消防專業。民眾全程參與發表會活動，可憑號碼牌及5張發票搶先兌換月曆。(11月22日下午1時30分起於現場發放號碼牌，每人限領1張。)

消防局也宣布，11月23日上午8時30分起，於消防局竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西、寶山、芎林、高鐵、二重、新工分隊、新豐、北埔、尖石、五峰等15個分隊，總計提供3500份月曆讓民眾以發票兌換，活動現場將安排月曆主角簽名及拍照。

民眾憑114年11月至12月之紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌換完為止，所兌換之發票全數捐贈新竹縣弱勢團體或機構。消防局也將在臉書粉絲專頁發起「打卡抽月曆」活動，活動方式請上消防局臉書粉絲專頁。

消防局介紹，月曆畫面均以實境方式呈現，拍攝場景包括消防員一早的洗梳畫面、整理裝備器材畫面、出勤後返隊清洗消防車輛畫面、消防員平常鍛鍊體格健身畫面、消防機器人操作，乘風破浪龍舟畫面、直升機吊掛畫面、高頂救護車後艙手持超音波及急診室前EMT與醫師做傷情交接畫面、竹東仁愛立體停車場及消防越野車場景、夜晚以煙霧與光影做背景，單肩背空氣呼吸器攜帶美式翹棒拍攝畫面、夜晚表現出急速救援畫面，封面拍攝新竹縣焚化爐，共拍攝13個場景。

消防局也指出，月曆有五大亮點，封面拍攝新竹縣焚化爐建築場景，建築及煙囪以客家油桐花及音符點綴，邀請縣長楊文科、消防局長陳中振及月曆主角一同入鏡，以高效能、現代化和環保永續面向，展現科技首都、幸福城市的風貌。

月曆中也能看見消防局運用救災救援新科技器材，拍攝消防機器人操作，運用智慧展現高科技畫面。同時承載歷史記憶及文化傳承，拍攝消防局每年支持及踴躍參與縣府辦理龍舟競賽活動，拍攝龍舟競賽重要地標池和宮樣貌及乘風破浪龍舟畫面。

全台最美的竹東仁愛立體停車場也是拍攝地之一，呈現出建物傍晚夜景及加入消防越野車擺拍場景，建物設計以放射性之圓弧曲線，將客家文化「紙傘」元素融入。另外也前往台中亞拓飛行場拍攝直升機立體救災畫面，結合高科技合成吊掛救援場景，呈現消防員空勤救災，守護縣民安全。