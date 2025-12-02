【新竹美食】隱身東區巷弄炸雞黑馬 推出創意漢堡掀起話題

新竹東區美食推薦，人氣外帶炸雞，熱騰騰帶回家最對味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新竹外帶炸雞店 從職人到創業者 九年磨一劍

下班後總想找份熱騰騰的慰藉？在新竹東區聚餐美食雲集的巷弄裡，一家小巧的炸雞店憑藉現炸香氣與細膩巧思，成為不少竹科人放鬆時刻的首選。

巢向炸雞是一家隱身於金山街美食地圖中的新竹外帶炸雞品牌，於2025年5月正式開幕。創辦人擁有九年炸雞產業經驗，曾任職多間知名品牌。因理念不合選擇離開後，他決心打造屬於自己的舞台，用一年半的時間專注於菜單研發、團隊培訓與供應鏈整合。他強調：「這不只是一次創業，而是我們每一位夥伴多年餐飲歷程的總結。」

目前店面由六人小團隊經營，主打「現點現炸」與「貼近人心的在地溫度」。除了經典炸雞外，巢向炸雞更推出多款創意漢堡系列，其中最受矚目的「辣椒炒五花肉漢堡」，靈感來自創辦人年少時期的家常味。那股鹹香帶辣的炒肉香氣，是他放學回家時最熟悉的味道，如今以漢堡形式重新詮釋，也成為許多老饕指名必點的靈魂品項。

竹科炸雞套餐成團購新寵，企業下午茶的實用好選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

金山街排隊美食 品牌名靈感源自於”築巢”



隨著口碑發酵與人氣攀升，巢向炸雞於2025年10月正式在新竹巨城商圈開設第二間分店，進一步拓展品牌版圖。創辦人表示：「我們希望讓更多人，不論是在購物、約會或下班後，都能輕鬆帶走一份現炸的幸福。」



在競爭激烈的竹科周邊，巢向炸雞憑藉職人精神與嚴選食材，迅速竄升為新竹外帶炸雞與漢堡愛好者心中的指標品牌。創辦人補充：「巢向不只是炸雞店，更像是一個歸巢的方向。每個人都能在香氣裡，找到屬於自己的那份安心與滿足。」

畢業於餐飲科，從學生時期就投身餐飲業。對創辦人而言，創業不是突如其來的決定，而是一段自然延伸的旅程。品牌名稱的「巢」代表著築巢的精神，一步一步、穩紮穩打地累積；「向」則象徵方向與前進，代表品牌始終朝著夢想邁進、不斷創新的決心。兩個字合在一起，就是「向夢想築巢而行」。



品牌設點於新竹東區，鄰近竹科，早已被不少上班族加入竹科附近美食點心的口袋名單中。自開幕以來，店裡不僅吸引排隊人潮，也開始出現在不少新竹東區聚餐美食或下午茶外帶推薦清單中。

竹科下午茶點心外送新選擇，讓忙碌工作之餘多一點美味喘息（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

竹科深夜美食 用炸雞與漢堡傳遞快樂與放鬆的時光

巢向炸雞不僅專注於雞肉多汁鮮嫩的品質與現炸的黃金口感，更希望成為顧客日常生活中的一份療癒。創辦人分享：「如果要用一句話形容品牌精神，那就是『讓顧客在平凡的下班日，也能感受到快樂與滿足』。」

除了經典的個人餐與全家桶餐外，巢向炸雞也推出多款創意漢堡系列，以酥脆雞腿排結合獨家特製醬料，打造出不同於傳統炸雞店的豐富口感。同時巧妙融入趣味互動元素：凡購買桶餐即可參加「巢氣爆棚」抽獎活動，最大獎更有機會獲得「免費吃雞腿一年」的驚喜體驗。



對許多夜班工程師與竹科上班族而言，巢向炸雞早已不只是宵夜選擇，更是一份能療癒心情、釋放壓力的深夜慰藉。

金山街平價小吃推薦，美味炸物成為在地人日常選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新竹炸雞外送推薦 巢向的夢想 不止於金山街



雖然店面座落於巷弄之中，巢向炸雞憑藉穩定品質與真實口碑，逐漸成為竹科美食圈必吃的新星。開幕不久，就已有顧客主動詢問加盟合作意願。創辦人表示，目前團隊正審慎評估拓點與異業合作的可能性，希望能將這份「在地職人精神」延伸至更多地方。



同時，巢向炸雞也積極推展外送服務，滿足在地上班族與夜間工作族群的需求，成為新竹炸雞外送推薦名單中的亮點。不少竹科企業行號已開始訂購作為園區下午茶或團體聚餐選擇。特別是品牌設計感十足的可愛雞造型手提餐盒，外觀吸睛又方便攜帶，打開時彷彿拆開一份「炸雞禮物」，讓外送與外帶也能擁有滿滿儀式感。



對創辦人而言，這段創業歷程雖然艱辛，卻充滿成就感。他強調：「我們想做的不只是炸雞，而是透過熟悉的味道，讓人們在繁忙生活中找回節奏與快樂。」如今，《巢向炸雞》已不僅是一家新竹外帶炸雞店，更逐步成為金山街美食地圖上的代表品牌，為竹科人與在地居民留下獨特又溫暖的美味記憶。



Q1. 炸雞店在哪裡？有內用嗎？

《巢向炸雞》位於新竹市東區金山街28號，鄰近竹科園區與金山街生活圈，屬於主要以外帶為主的小店。目前無內用空間，但餐點包裝設計貼心，非常適合帶回辦公室、家中享用。



Q2. 巢向炸雞營業到幾點？適合宵夜嗎？

營業時間從中午11點至凌晨1點，適合上班族、學生與夜貓族。許多顧客將它列入竹科深夜美食首選，尤其下班後來一份熱騰騰的炸雞，是不少人用來療癒自己的方式。



Q3. 有推薦的餐點或人氣組合嗎？

招牌如現炸雞腿、雞翅、魷魚丁等都很受歡迎。另有全家桶餐附雞造型手提盒，與22款炸物點心（馬鈴薯塊、餡餅等）深受公司團體訂購喜愛。多元沾醬與粉類口味也提供豐富選擇，非常適合想一次試多種口味的顧客。



Q4. 有提供外送服務嗎？

有的，目前已開放部分地區的外送服務，主要以新竹東區與竹科周邊為主。建議可提前預訂，或透過合外送平台查看可配送區域與時間。



《巢向炸雞》

地址：新竹市東區金山街28號

連絡電話：0966-826-702

官方FB：https://rink.cc/gpfim

官方IG：https://rink.cc/rsg9i

Google地圖：https://rink.cc/k9gxn