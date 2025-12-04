新竹翁殺妻打電話報案自首 法官裁定羈押

新竹縣昨（3）日發生一起殺人案，一名8旬老翁上午在家中將妻子活活打死，犯案後自己打電話報案，警方到場將他逮捕依殺人罪送辦，昨晚複訊後檢方聲押，今凌晨法院裁准。

新竹縣竹北市1名8旬翁姓老翁殺害7旬妻子。（圖／中天新聞）

警方調查，家住新竹縣竹北市翁姓男子（82歲），3日凌晨在家中突然情緒失控，持按摩棒及鈍器狂毆妻子曾姓女子（71歲）致死，行兇後自行打電話報案稱「殺了老婆」，警方獲報到場發現曾女倒臥房內明顯死亡，翁男則精神恍惚語無倫次，無法交代犯案過程與動機。

警方當場將翁男逮捕帶回偵訊，據了解翁男近年疑有被害妄想症狀曾就醫治療，檢警昨日已完成遺體相驗，後續將擇日解剖釐清死因，翁男訊後遭依殺人罪送辦，昨日深夜檢方複訊後向法院聲請羈押，今清晨新竹地院法官認為他涉犯殺人重罪有逃亡之虞，裁定羈押未禁見。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

