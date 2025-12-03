新竹老爺冬季饗宴 季節限定海陸珍饈、溫補養身上桌

新竹老爺酒店以中、西、日三大料理為主軸的Le Cafe 咖啡廳，代理主廚李尚耕選用來自純淨海域的野生石斑，以現點現煮方式保留魚肉結實與膠質豐厚的口感。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

時值冬寒時節，新竹老爺酒店即日起到十二月三十一日，以「海陸珍饈、溫補養身、松茸極味」三大主題推出季節限定料理，二樓Le Cafe咖啡廳以野生石斑鮮魚湯揭開海味序幕；明宮粵菜廳帶來溫補鍋物；中山日本料理則端出秋味象徵的松茸珍饈，為饕客獻上最完整的秋冬味覺體驗。

以中、西、日三大料理為主軸的Le Cafe 咖啡廳，打造精緻海陸自助饗宴，多款現做料理、精選海鮮與自製甜點一次匯集，視覺與味覺皆大幅升級。代理主廚李尚耕選用來自純淨海域的野生石斑，以現點現煮方式保留魚肉結實與膠質豐厚的口感，搭配薑絲、枸杞熬煮成清澈溫潤的湯頭，每一口皆是自然鮮甜。

自助餐檯網羅多國精華料理，有極鮮海味冷盤、人氣日式壽司、生魚片、港點、干貝手卷及創意佳餚一應俱全，肉品則包含粉嫩多汁的現切爐烤牛排、香烤羊排、德國脆皮豬腳與經典片皮鴨等人氣料理；甜點區則以法式小塔、蛋糕、巧克力甜點、當令水果與哈根達斯冰淇淋，為饗宴畫下完美句點。

明宮粵菜廳因應冬季進補需求，主廚黃堯國推出三款兼具養身與美味的冬季限定鍋物，「酸菜白肉鍋」以手工發酵酸菜襯托白肉甘甜，湯底酸香開胃；「仙草黨蔘花膠雞」加入黨蔘與珍貴花膠，以低溫慢火熬出濃郁膠質；「何首烏排骨」以中藥材與台灣溫體排骨燉煮三小時，滋味溫潤不膩。

中山日本料理廳則精選日本秋季最具代表性的高級食材「松茸」，香氣濃郁、菌柄結實，是饕客必嘗的秋味象徵，今年由副主廚戴志勻以多道經典料理呈現松茸的極致風味，菜色內容包括「松茸土瓶蒸」是最具代表性的松茸料理，以松茸搭配雞肉、銀杏、三葉草等蒸煮。清湯倒出後飲用，香氣清雅、醇透，能最大化體現松茸原始的清香。另一道「松茸炊飯」，選用日本品種越光米以柴魚高湯加入味噌、醬油、清酒及薄切松茸煮約二十分鐘後關火再燜十分鐘，使香氣完全融入米飯，是日本家庭料理最受歡迎的秋季佳餚。「松茸燒烤」則是將新鮮松茸手撕後以炭火直烤，只需加少量醬油或鹽即可。「松茸吸物」是懷石料理常見的開端湯品，以昆布高湯搭配薄切松茸，清香淡雅。