新竹老爺年菜外帶雙饗 中式海陸與日式美饌澎湃圍爐

記者曾芳蘭／竹市報導

農曆春節即將到來，看好外帶年菜商機，飯店及餐廳業者外帶年菜市場規模增加，推出不同規格的年菜，搶食這塊市場大餅，新竹老爺酒店嚴選山珍海味，精心打造中、日式經典年菜外帶饗宴，讓民眾在家也能輕鬆享用飯店級年節美味。

明宮粵菜廳以經典中式年節料理為底蘊，獻上豐盛澎湃的海陸珍饌，內含六菜一湯，集結鮑魚、烏魚子等高檔食材的「四事如意」，象徵新年福氣滿載。圍爐餐桌上的主角，溫潤滋養的「乾隆一品佛跳牆」，由主廚精心熬製高湯加入豬腳、排骨、芋頭、栗子等食材層層堆疊，豐潤膠質融入金黃湯底，交織食材鮮美滋味，湯韻濃郁。另有肉質細嫩、滋味清雅的「玉露雞脂龍虎斑」，以及酸香平衡、口感醇厚的「陳醋極汁牛小排」，還有香氣奔放、鮮甜彈牙的「蒜香乾椒澎湖大海蝦」。

另一道象徵富足圓滿的「櫻花蝦金球米糕」，集香菇、臘腸、鴨蛋黃加入東港櫻花蝦、麻油及紅蔥頭爆炒，蒸籠蒸約六十分鐘，香味四溢，而以溫潤細膩手法烹調的「蠔皇花膠浸時蔬」有著滿滿膠質，為團圓餐桌留下幸福餘韻。

中山日本料理廳以職人精神細膩詮釋新年佳餚，打造層次豐富、寓意吉祥的日式重箱年菜外帶。第一層九宮格集結烏魚子、冰卷、黑豆、鮭魚卵、鰤魚酒粕燒、伊達卷，並搭配栗金團、胡桃小魚佃煮與柚香蓮根，象徵歲首祝福與豐收喜悅。

第二層溫物日式溫菜特色在於重視食材原味、季節感、精緻烹調，以燉煮或蒸烤等溫和方式料理，強調健康、清爽、層次豐富，菜色有清酒漬南非鮑魚、澎湖大明蝦姿煮、松阪豬味噌燒與鱈場蟹松露燒，在溫潤香氣中展現細膩料理層次。

第三層食事為鱈場蟹肉散壽司，肉質細膩的雪場蟹肉與醋飯、蝦卵、玉子燒、黃瓜等豐富配料混合，交織出絕佳的東瀛風味，色彩繽紛、口感層次豐富。此外，還加碼空運來台日本當令刺身，品嘗最鮮美的海味。

國人喜愛的和牛涮涮鍋，也在此次外帶菜單中，除了有來自日本鮮嫩和牛外，主廚選用昆布、柴魚片、味醂等自製黃金高湯原汁，以一比十的比例加水稀釋，加入乾煎豆腐、鮮菇、蔬菜等，湯頭鮮甜，滿足全家人的味蕾。更多相關訊息請上新竹老爺酒店網站https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/hsinchu查詢。