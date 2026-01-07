新竹老爺推住宿專案 探訪「台版濟州島」，體驗採「吉利」果，還能帶長輩回憶童年時光！



桔滿緣寶山農場橘樹結實累累體驗採橘樂趣

【旅遊經 洪書瑱報導】





過春節應景的食物之一「橘子」，有大吉大利之意，有「吉利果」的美名，若是親自採橘還有一種把吉利親自採納入袋之意，想感受應節的採果樂嗎？新竹老爺在迎接寒假旅遊旺季之際，於即日起至2月28日止，推出季節限定「好桔利」住房專案，結合新竹冬季最夯的採橘景點「桔滿緣寶山農場」，邀請旅客走進被網友譽為「台版濟州島」的橘子秘境，體驗現採現吃、多品種柑橘吃到飽的自然療癒之旅，另還可至周邊，帶家中長輩重回童年時光，感受甘蔗園甜香味，為親子家庭、好友出遊與輕旅行族群打造豐富又有記憶點的冬季假期。



新竹老爺雅緻客房舒適寬敞窗外景致優美







新竹老爺家庭客房提供二大床闔家入住舒適寬敞





新竹老爺所推出的「好桔利住房專案」內容包含：雙人或四人房住宿乙晚、依房型贈送早餐，並加贈「桔滿緣寶山農場」採果門票，每房4,180元起。旅客可於園區內品嚐多款當季柑橘，包括：桶柑、佛利蒙柑、茂谷柑、椪柑、帝王柑、砂糖橘等，提醒相關不同種類橘子，依成熟期輪番上陣，現採現吃、免費品嚐，感受果肉細緻、香甜多汁的在地風味。









桔滿緣寶山農場園區場地平緩適合全家人出遊





「桔滿緣寶山農場」位於新竹縣寶山鄉，距離飯店車程約30分鐘，每年12月至隔年2月為橘子盛產期，滿山橘子樹結實纍纍，搭配層層山景與森林景致，成為近年社群平台熱門打卡景點。園區不僅能體驗採果樂趣，也規劃簡單造景，適合拍照留念，而且還是一座親子與寵物的友善果園。其中農場主打加拿大品種、橘紅色外皮的「佛利蒙柑」，以香氣濃郁、甜度高深受好評；今年更推出尚未公開亮相的「隱藏版品種」沃柑，讓入住旅客能搶先體驗限定美味。若欲將橘子帶回家，園區亦提供秤重計價服務。此住房專案結合在地農遊體驗，讓旅客不只是住宿，更能深入感受新竹的自然風景與季節限定魅力。









新城楓糖自種有機甘蔗田







新城風糖田園風光怡然自得





除了至果園來一場採果樂外，建議民眾可前往附近景點，如：新城風糖休閒園區，早期此地區以種植甘蔗為主，在1940年代，這裡是台灣重要的製糖產地之一，最初從經營產業、推動社區為理念開始發想，打造友善環境是最核心也基本的理念，因此，甘蔗園不灑農藥也未使用肥料，園區內提供需預約的甘蔗農事體驗，近期因電影《大濛》熱映，勾起許多年長者的童年回憶，不妨與家中的長輩來場祖孫「童」樂的共同回憶，而且園區還可以進行如：黑糖點心等等各種DIY課程，風糖小鋪則提供黑糖爆漿饅頭等甜點、飲料。另還有可輕鬆散步的迴龍步道，或至風糖湖畔悠閒的放輕鬆!欲體驗者，可預約洽詢新城風糖LINE ID:@bzf1050v。

位於新竹縣市交界的新竹老爺酒店，交通便利，客房可遠眺雪山山脈或市景，飯店內設有自助餐、港式料理、鐵板燒、日本料理及酒吧等餐廳可供選擇，室內五樓提供身體按摩服務及游泳池、健身房及撞球室等休閒設施，戶外有田園風光之旅，相關適合寒假親子出遊。





