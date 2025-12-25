新竹老董暈船！借竹科美魔女千萬「一半討不回」法官：自行衡量感情風險

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市一間建設公司董事長愛上竹科女慨借千萬，她拿到錢秒刪好友。（示意圖／資料畫面）

新竹市一間建設公司董事長阿力（化名），透過婚友社介紹認識在竹科上班的小美（化名），兩人以結婚為前提交往，今年3月份，小美急需資金，向阿力無息借了1000萬，沒想到錢到手後，小美立刻搬家、換手機，還在Line刪除阿力。阿力提告要小美依約先償還500萬元，新竹地院法官認為「雙方情感糾葛本來就是阿力借錢時應自行衡量的風險」，駁回阿力之訴。

判決書指出，小美辯稱，這1千萬元並非借款而是贈與，她本身是科技工程師，年所得有數百萬元，是因阿力積極追求且希望她辭職專心照顧他，她才因此辭去工作。

廣告 廣告

法官調查，雙方完成借款契約簽名後，小美當天臨時向阿力表示，如果照契約隔年就要還1000萬，會造成很大的經濟壓力，阿力才同意先在明年3月還500萬元，另外的500萬元，雙方已有「明年3月前不會請求返還」的特約，如此解釋才符合「不造成小美極大經濟壓力」的目的。

法官指出，雖然小美借到1千萬後不久即決意分手，認為此為雙方情感糾葛，阿力出借款項時就應自行衡量風險，與法院認定借款清償期無關，因此就這500萬元雖為未定清償期限借款，然雙方口頭定有明年3月前不得行使返還請求權的特約，因此駁回阿力之訴。

更多三立新聞網報導

張文成魔原因曝！哥「手寫信」曝弟求學、軍中遭霸凌：無法承受壓力

嗆張文是我哥！台中男揚言「完成遺願」：大規模殺人 警火速逮人

盧秀燕細數7年政績！親曝「遺珠之憾」：沒幫副市長減肥成功

台東6.1地震！岩灣監獄石牆震出「長裂縫」獄方急點人數：無人脫逃

