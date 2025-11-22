新竹耶誕小鎮公益市集暖心宣傳 12/13邀各界傳遞愛心

華聖頓幼兒園師生以富有節慶感的耶誕造型亮相，並以精彩歌舞表演，將祝福與歡樂送至華山基金會服務的長輩身旁。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕12月溫馨耶誕節即將到來，新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園攜手合作，12月13日共同發起「耶誕小鎮歡樂市集」公益活動，特別邀集了30個攤位，安排耶誕舞台秀、耶誕任務闖關、親子遊戲區、手作坊、薩克斯風樂團演出及耶誕摸彩等多元活動，號召各界以行動支持在地弱勢兒少與孤老。

為這場公益市集暖場宣傳，華聖頓幼兒園師生以富有節慶感的耶誕造型亮相，並以精彩歌舞表演，將祝福與歡樂送至華山基金會服務的長輩身旁。華聖頓教育集團執行長莊瑞娜敲響愛心鑼，率先拋磚引玉認助40張園遊券，並邀請耶誕老公公與幼兒代表一同傳遞愛心。

新竹縣政府社會處表示，這次公益市集所募得的善款，將用於協助竹縣因家庭變故而面臨經濟困難或照顧功能不足的弱勢家庭，並專款挹注新竹縣社會救助金專戶，運用於急難生活扶助、醫療與教育補助、房屋修繕及緊急租屋補助等項目，協助家庭度過難關。此外，活動善款也將指定捐助華山基金會新竹3站，支持其2026年常年服務暨「愛老人 愛團圓」服務計畫，以及汰換老舊到宅服務車，確保在地孤老服務不中斷。

社會處指出，面對日益複雜的家庭議題，縣府已設置竹北、竹東、橫山、新湖及新埔等5處社福中心，以家庭為核心提供多元的社區式支持服務。除經濟協助外，也規劃兒少理財、職涯探索、親子及祖孫活動等，持續強化家庭功能，陪伴弱勢家庭穩健前行。

華聖頓教育集團執行長莊瑞娜敲響愛心鑼，率先拋磚引玉認助40張園遊券，並邀請耶誕老公公與幼兒代表一同傳遞愛心。(記者廖雪茹攝)

