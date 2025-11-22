新竹耶誕歡樂公益市集12/13登場 (圖)
新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂公益市集，12月13日將登場。縣府社會處22日表示，市集所募得善款將專款挹注竹縣社會救助金專戶。
中央社記者郭宣彣攝 114年11月22日
