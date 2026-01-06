新竹肉品市場推動國產羊肉溯源管理 執行成效獲評鑑特優殊榮

新竹肉品市場公司總經理詹皓智（左）表示，此次榮獲評鑑優等是對執行羊隻屠宰溯源業務成效最大的肯定，將持續為食安把關，確保民眾食之安全，並維護產業永續經營。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為了讓民眾安心買、安心吃，新竹肉品市場自去年起增加羊隻溯源管理，執行成效獲得肯定，榮獲「國產羊肉溯源制度評鑑」特優的殊榮，新竹肉品市場公司總經理詹皓智六日在主管會報獻獎，縣長楊文科感謝新竹肉品市場的努力，守護民眾吃得健康安全。

楊文科表示，執行溯源管理主要是為有效管理疫病保障食肉安全，不僅可以增進餐桌上的安全，也提升產業的整體價值與競爭力。新竹肉品市場對於豬隻的溯源管理已實施很長時間，前陣子非洲豬瘟事件想必對民眾心理、經濟民生及台灣養豬產業造成多方面的衝擊，不過也因豬隻溯源的完善性，因此才能在最快時間內阻斷病毒傳播鏈、保護龐大的養豬產業與經濟，並恢復消費者對國產豬肉的信心。

詹皓智表示，為了讓民眾購買到優質又新鮮的羊肉，新竹肉品市場配合中央畜產會政策，從去年起增加羊隻溯源管理，做好羊隻源頭管理，疫病監控。目前全國共有廿一處肉品市場，已有十九處肉品市場參加羊隻溯源管理，包括防疫檢疫、調節毛豬供需、促進共同運銷制度及豬肉、羊肉溯源管理制度，確保國人的食肉安全，建立消費者對國產生鮮肉品的信心，並區隔市場並提升產業價值。

詹皓智指出，全台灣羊隻飼養共一千三百一十九場，新竹縣占廿四場；全台灣羊隻養頭數為十萬八千五百六十頭，新竹地區占一千一百九十四頭，僅占全台約百分之二左右，但楊文科依然非常重視此溯源制度。若發生食安事件時「國產羊肉溯源管理」可快速追溯問題源頭，有效降低業者及消費者損失，同時能區隔進口羊肉，讓消費者能「聰明選、健康吃」，提升產業競爭力。而民眾在購買國產羊肉前，可掃描「國產羊肉溯源標示牌」上的QR code，就能取得羊肉生產資訊。