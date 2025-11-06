新竹肉品市場明拍賣850頭豬！ 重啟供應穩定價格

即時中心／温芸萱報導

中央災害應變中心宣布禁運宰令將兩階段解封。新竹肉品市場完成全面清消，環境檢測均為陰性，7日預計拍賣850頭豬、8日再供應400頭，以穩定市場供需。縣府提醒廚餘養豬仍未解禁，呼籲民眾落實廚餘減量與正確丟棄方式。動保所強調縣內豬隻未見異常，並督導業者每日自主防疫，防止疫情再起。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨日宣布，已達到非洲豬瘟清零目標，禁運宰令將兩階段解封，活豬自今（6）日中午12點起可恢復運送，並自明（7）日零時起全面恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運送作業。全台逐步恢復正常供應之際，新竹肉品市場也同步進行整備，預計7日正式拍賣850頭豬，8日再拍賣400頭，以穩定市場供應量及價格。

新竹肉品市場表示，疫情爆發後即依規啟動防疫作業，全面調查來源畜牧場，確認並無豬隻來自染疫場區，同時配合中央防檢署與應變中心要求，於繫留場、屠宰場及拍賣館等重點區域進行每日清潔與消毒。防檢署於10月25日前往市場檢測，結果均為陰性，顯示場內環境安全無虞。

為確保供應穩定，新竹肉品市場採取預排機制，事先排定上市供應商與出豬數量，經中央實施總量管制後，透過共同運銷體系秩序出豬。明（7）日預定拍賣850頭豬、後（8）日再拍賣400頭，期望在疫情趨穩的同時，能滿足市場需求並維持價格平衡。

新竹縣政府也同步呼籲民眾配合現行禁止廚餘養豬規範，持續落實廚餘減量與正確處理方式，將廚餘瀝乾、裝袋後隨一般垃圾丟棄，以確保防疫成果不受影響。動保防疫所強調，縣內經三輪疫調與監測，並未發現異常斃死情形，將持續督導各單位落實防疫措施。

防疫單位提醒，養豬業者在廚餘開放使用前不得餵飼廚餘，並須每日自主健康檢查；民眾購買豬肉時應選擇合法通路來源並充分加熱烹調，共同維護食安與整體防疫安全。

