新竹肉品市場11/7恢復拍賣 供應市場需求

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）活豬今天中午12時後可運送，新竹縣政府表示，新竹肉品市場持續進行清潔、消毒，環境檢測均為陰性，將於7日正式拍賣850頭豬，以供應市場需求。

農業部5日宣布，活豬今天中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送，新竹縣政府今天發布新聞資料指出，目前新竹縣經3輪疫調及監測，轄內豬隻均未發現異常斃死情形，將持續落實各項防疫措施，確保整體防疫安全。

新竹肉品市場透過文字表示，疫情發生後，肉品市場隨即調查，確認並無豬隻來自染疫畜牧場，並配合應變中心及防檢署的要求與規定，每天均在繫留場、屠宰場及拍賣館等場內重要區域，落實清潔、消毒作業，防檢署並於10月25日至新竹肉品市場檢測，均為陰性。

新竹肉品市場指出，目前新竹肉品市場調配的豬源，均以預排機制事先排定供應商上市，供應頭數在提報中央實施總量管制後透過共同運銷體系秩序出豬。

新竹肉品市場說，預計明天拍賣部分將供850頭豬、8日為400頭豬，以因應市場及民眾需求，期望達到供銷均衡、價格穩定的目標。（編輯：張銘坤）1141106